Quand Jonquière s’exporte au Costa Rica pour un projet communautaire

Les Entreprises Réal Bouchard récemment franchi les frontières afin de concrétiser un projet d’entraide communautaire au cœur de communautés costariciennes. Une mission de quatre jours et demi sous un soleil cuisant, mais qui a su solidifier l’équipe à un autre niveau.

Le projet initial de construire une école de métier dans la localité de Marbella, idée lancée par Goerge Karam à l’émission Dans l’œil du dragon, s’est finalement transformée en une mise en chantier d’un mur de protection en forme de « U » pour une école rurale menacée par les inondations. Plus d’une cinquantaine d’employés de chez ERB ont pris part à l’initiative, accompagnés de leurs conjointes et conjoints. Les travaux sont estimés à 30 000 $.

« Toute notre équipe était contente de participer au premier projet prévu de M. Karam. Toutefois, au cours de l’année, les permis nécessaires pour la construction de l’école n’ont pas été octroyés à temps. On a alors contacté la directrice de l’école primaire locale là-bas, qui nous a mentionné que l’infrastructure se trouvait inondée chaque année par les débordements d’une rivière, et qu’il y avait donc un besoin », raconte le directeur général des Entreprises Réal Bouchard, Bernard Vachon.

Le toit de l’édifice, fait en taule et rouillé, était aussi à repeindre. Il s’agissait alors d’une occasion pour joindre l’utile à l’agréable lors de ce voyage au soleil, aux frais de la compagnie.

« Les matériaux ont été livrés sur place, juste avant Noël, soit deux fourgonnettes de matériaux de béton. Et quand on a vu l’ampleur du mur, on s’est dit qu’on allait faire ce qu’on pouvait. On a finalement érigé une structure de 85 mètres de long », ajoute M. Vachon.

« Notre plus gros défi, toutefois, fut de repeindre le toit, dû au temps limité en raison de la chaleur accablante et de la rosée qui s’y trouvait tôt le matin quand on arrivait sur le chantier », rapporte le président des Entreprises Réal Bouchard, David Bouchard.

L’équipe de l’entreprise régionale, ainsi que quelques Costariciens qui ont mis la main à la pâte, ont donnés de sept à huit heures de leur temps chaque jour pour concrétiser ce mur de protection, composé de béton préfabriqué. Une expérience d’autant plus significative et gratifiante pour David Bouchard, qui a pu réaliser le rêve de son défunt père.

« Le voyage a été très touchant pour moi, parce que mon père a toujours voulu aider les gens de cette façon-là. Je viens de boucler la boucle ! », émet-il.

Créer des liens forts

Alors que la communauté locale du Costa Rica a salué la concrétisation du projet, les employés de chez ERB ont pour leur part pu renforcer leurs liens. La reconnaissance était définitivement à son comble alors que l’équipe a aussi pu profiter des attraits de l’endroit. Le séjour s’est terminé par une inauguration officielle de la structure. D’autres projets de ce genre sont dans les cartons des Entreprises Réal Bouchard. Celui d’ériger une école de métier à Marbella en fait toujours partie, assurent les deux hommes.