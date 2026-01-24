Une nouvelle adresse gastronomique face au fjord du Saguenay

Le restaurant Horizon, nouvellement ouvert au cœur de l’Auberge des 21, véritable institution de l’arrondissement de La Baie, s’impose déjà comme une destination gastronomique distinctive au Québec. Face au fjord, Horizon marie terroir, service attentionné et créativité culinaire.

« C’est un projet qui a vu le jour il y a quelques mois. Ça fait un moment que le chef Mathieu Fraser travaille là-dessus. On est des amis et des collègues depuis plusieurs années déjà. J’ai vraiment aimé le côté de faire ressortir la cuisine de proximité, le terroir, l’utilisation de produits locaux par des artisans de la région. Étant des ambassadeurs de la Zone Boréale, ça nous parlait beaucoup. On est tous bien contents de ce projet-là et de voir ce que l’avenir nous réserve pour la suite », mentionne le directeur général du restaurant Horizon, Cédric Langlois.

Pour soutenir cette vision, plus de 100 000 $ ont été investis dans la mise à jour du restaurant, l’optimisation des espaces et l’augmentation de la capacité de production. Ce réaménagement permet à Horizon d’assurer une cadence de service fluide, tout en maintenant un niveau de qualité constant, autant en salle qu’en cuisine.

« Une grosse part de l’investissement a été déployée pour la cuisine. On possède de la nouvelle machinerie, des outils à la fine pointe de la technologie pour servir les meilleurs produits. Pour ce qui est de la salle à manger, on parle alors d’une deuxième phase d’investissement, qui sera entamée lorsque nous serons prêts et quand ce sera le bon moment », informe-t-il.

Une nouvelle équipe, formée d’une dizaine de personnes expérimentées dans le domaine culinaire, a été construite de A à Z pour ce projet.

Un menu local et raffiné

De la Ferme Tournevent aux Paysans du Fjord, des fromageries régionales aux cueillettes forestières, le menu du soir proposé par Horizon trace un véritable tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du mardi au samedi à partir de 16h00. Parallèlement, le restaurant-bar à vin accorde une place centrale à l’expérience vinicole. Le cellier réunit plus de 500 références: vins du Québec, importations privées et bouteilles prestigieuses. Celles-ci sont conservées dans deux caves distinctes, soit la cave de jour à température contrôlée (capacité de 2 000 bouteilles) et la cave de garde au sous-sol (capacité de 6 000 bouteilles). Horizon propose également un déjeuner à la carte inspiré, offert sept jours sur sept, où viennoiseries, tartines généreuses, crêpes et classiques du matin sont pensés avec des produits québécois.

« Je suis passionné par les gens de la région, je suis passionné par son terroir et toutes les saveurs qui s’y trouvent. On aime mettre de l’avant le savoir-faire de nos artisans locaux, parce que c’est ce qui nous fait grandir dans ce milieu-là », émet Cédric Langlois.

Programmation gourmande

Le restaurant offrira non seulement un menu exquis, mais prévoit organiser quelques événements et soirées spéciales pour permettre à la population de profiter encore davantage de l’expérience Horizon. Le tout débutera le 28 novembre prochain avec une première Soirée Grand Millésime, qui promet une dégustation guidée autour de grands vins, servis en séquence avec une cuisine pensée pour révéler leur structure et leur histoire. Se mêleront à cette initiative des soirées Jazz et Whisky, trois brunchs événementiels par année et le 13 décembre, une soirée des Fêtes ouverte aux petites équipes qui souhaitent célébrer dans un cadre soigné dans privatiser une salle entière.

À savoir que l’Auberge des 21 et Horizon offre cinq salles modulables: Salle Boréale A et B, Salle Café du Fjord, Salle d’art La Chapelle, Salle Horizon.

Menus sur mesure pour mariages, retraites de direction et événements corporatifs.