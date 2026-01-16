Deux comptoirs vestimentaires de Chicoutimi resteront ouverts

Deux des trois comptoirs vestimentaires de la Saint-Vincent-de-Paul menacés de fermeture dans l’arrondissement de Chicoutimi demeureront finalement ouverts de façon permanente, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, rapporte Radio-Canada.

Les comptoirs situés sous la cathédrale Saint‑François‑Xavier ainsi que celui du quartier de Rivière‑du‑Moulin poursuivront leurs activités, contrairement à ce qui avait été annoncé en novembre. À ce moment, le conseil central féminin de Chicoutimi de la Société Saint‑Vincent de Paul avait fait savoir qu’il mettait fin à ses activités, provoquant l’annonce de la fermeture des trois comptoirs dès janvier.

Pour assurer la pérennité du comptoir situé sous la cathédrale Saint‑François‑Xavier, le Conseil particulier de la Saint-Vincent de Paul de Chicoutimi, la branche masculine, a décidé de reprendre une partie des activités du conseil central féminin.

Pour ce qui est du comptoir du quartier de Rivière-du-Moulin, les bénévoles ont décidé de poursuivre leur mission en fondant leur propre organisme à but non lucratif. Ils ont notamment reçu l'appui du conseiller municipal et président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay. De plus, la Ville de Saguenay continuera de leur fournir un local.

Le troisième comptoir vestimentaire concerné par la fermeture, le comptoir Saint‑Antoine du secteur de la Côte‑Réserve, restera ouvert pour l’instant. Toutefois, ses portes devraient fermer définitivement en juin prochain, plusieurs bénévoles de longue date ayant choisi de prendre leur retraite ou de se joindre à l’équipe du comptoir de la rue des Oblats.