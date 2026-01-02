Vêtements d’hiver pour chiens : plus utiles que futiles

Si cela peut sembler absurde pour certaines personnes, habiller son animal de compagnie, pour plusieurs, n’est pas qu’une question de mode. En effet, l’hiver étant bien installé, il est loin d’être futile pour de nombreux propriétaires de chiens de leur acheter un manteau ou des bottes. Il s’agit plutôt d’une mesure préventive contre les blessures causées par les grands froids dans notre région.

« On a un énorme achalandage. Il faut dire que de nombreux chiens gèlent vraiment en période hivernale, il y a aussi des chiens qui n’ont presque pas de poils. Je vends des habits de neige à quatre pattes, des manteaux doublés ou non doublés, plus pour protéger la fourrure des chiens. Je vends également des bottes qui s’attachent sur le dos, donc le chien ne peut pas les perdre », explique la propriétaire de la boutique spécialisée dans la vente de vêtements prêt-à-porter et accessoires pour chiens Griffés Distingués, Pascale Roy.

Mme Roy rapporte un achalandage monstre dès la fin septembre à son commerce. Il y a aussi plus d’ouverture envers les habits d’hiver pour animaux qu’auparavant, remarque-t-elle.

« Il y a beaucoup moins de jugement envers les vêtements, qu’au départ. Les gens se sont pris plus tôt cette année, notamment pour venir chercher des bottes suspendues. L’an passé, j’en ai manqué rapidement, ce pourquoi ça a débuté aussi tôt cet hiver. Ce n’est pas non plus tous les propriétaires de chien qui connaissaient ce type de bottes. Je vais devoir recommander quelques grandeurs tantôt c’est certain. »

Une bonne protection contre les blessures

Certaines races de chiens ont plus de difficultés à supporter le froid. Ces derniers étant plus frileux, il est d’autant plus important pour eux d’être habillés adéquatement lors des balades quotidiennes à l’extérieur, afin d’éviter les blessures entre autres.

« On leur met des bottes souvent pour protéger leurs coussinets, parce qu’avec le gel, la glace, on le fait pour éviter les engelures et les blessures majeurs. Les vêtements, dont les bottes, sont devenus essentiels. »

Pour ce qui est du choix et de la grandeur des bottes, Pascale Roy recommande aux propriétaires de venir en boutique avec leur chien afin de faciliter l’essayage.

« J’ai déjà commandé un type de bottes en passant que ça fonctionnerait bien, mais quand je les ai reçus, j’ai vu que ça allait être trop difficile pour les propriétaires et que les chiens n’allaient pas être confortables. Je préfère quand l’animal est là, ça me permet de voir à quel point il va être en mesure de s’adapter aux bottes », émet Mme Roy.

Habits des Fêtes et cadeaux

Même si l’achat de vêtements hivernaux font un tabac, la clientèle ne s’abstient pas lorsqu’il est question d’habiller toutou pour le temps des Fêtes. « Foulards, robes de Noël, nœuds papillons, petits chandails festifs. Des jeux, des gâteries et des bas de Noël lorsqu’on parle de cadeaux. L’animal est vraiment important dans la vie des gens, il est considéré comme un membre de la famille à part entière », laisse savoir la propriétaire de Griffés Distingués, qui organise aussi des séances photos du temps des Fêtes avec les animaux de compagnie.