Une tempête hivernale attendue au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les automobilistes sont appelés à limiter leurs déplacements sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean alors qu’une tempête hivernale se profile aujourd’hui, le 29 décembre. De la neige abondante, de forts vents ainsi que de la poudrerie sont attendus jusqu’au mardi 30 décembre, a fait savoir ce matin Environnement Canada dans un bulletin spécial.

De 20 à 30 centimètres de neige accompagnés de vents forts créeront des conditions de tempête.

Des épisodes de poudrerie sont attendus surtout mardi, tandis que de la pluie verglaçante pourrait brièvement se mélanger à la neige lundi.

La circulation sur les routes et les trottoirs risque d’être difficile. Changeantes, les conditions routières pourraient se détériorer rapidement.

Un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque plusieurs types d'aléas hivernaux — tels que la neige, la pluie verglaçante, le vent et la pluie — sont attendus ou se produisent. Il est possible de surveiller en temps réel les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada.