Passer le temps des Fêtes avec les pieds dans le sable

Des agences de voyages du Saguenay–Lac-Saint-Jean partagent leurs constats et affirment que prendre un billet d’avion vers la chaleur et les palmiers reste une option populaire pour célébrer Noël et le Nouvel An.

Chaque année, la propriétaire de Groupe Voyages Carpe Diem à Chicoutimi, Karen Tremblay, vend entre 250 et 500 voyages, rien que pour le temps des Fêtes.

« Il y en a beaucoup qui décident de partir pour Noël et pour fêter le Nouvel An, puisqu’il y a plusieurs événements spéciaux dans le Sud. En revanche, certains voient leurs ardeurs refroidies en raison de la tarification. Ça peut monter très vite au-delà de 12 000 ou 15 000 $ pour deux parents et deux enfants », explique-t-elle.

Afin de réaliser des économies, plusieurs clients choisissent d’acheter leur billet plusieurs mois à l’avance, souvent au printemps, ce qui leur permet d’obtenir des offres moins coûteuses et d’économiser entre 150 $ et 250 $ par personne.

« La plupart des gens, au printemps, ne sont pas en mode voyage. Ils se préparent davantage pour le chalet ou le camping, mais c’est à ce moment-là que les fournisseurs offrent leurs meilleures promotions et tarifications », ajoute Mme Tremblay.

L’agence Conseillers en voyages, de La Baie et de Chicoutimi, existe depuis cinq ans. Depuis son ouverture, le copropriétaire Michael Gagnon enregistre une augmentation des ventes de 30 à 50 %, une croissance qui s’applique également à la période des Fêtes.

« Les gens cherchent de plus en plus à se rassembler durant le temps des Fêtes. On dirait que les anciennes valeurs, comme passer du temps en famille avec les enfants, reviennent. Et certains choisissent de le faire à l’extérieur », croit-il.

Selon M. Gagnon, les avantages d’un voyage dans le Sud surpassent largement les aspects plus embêtants.

« Malgré l’augmentation des prix, ça ne revient pas si cher que ça de passer une semaine dans le Sud comparativement à trois ou quatre jours à Québec, par exemple. Ceux qui partent recherchent une ambiance unique et la chaleur. Ici, on dit qu’on a quatre saisons, mais en réalité, on a surtout l’hiver et l’été. Les gens deviennent blasés, tannés d’écouter des nouvelles souvent négatives. Être là-bas permet vraiment de décrocher. Je pense que c’est ce que les gens recherchent en premier lieu. Ensuite, il y a la chaleur, et ils en profitent », affirme-t-il.

Tendances

En ce qui concerne les destinations favorites, les deux agences affichent sensiblement les mêmes choix : la République dominicaine, Cuba et le Mexique.

La Jamaïque figurait également parmi les destinations populaires de Groupe Voyages Carpe Diem, mais les demandes et les possibilités de s’y rendre ont chuté depuis le passage de l’ouragan Melissa, en octobre 2025.

Par ailleurs, les croisières gagnent peu à peu en popularité.

« C’est plus dispendieux, mais on en a pour notre argent. Ça permet aux gens de visiter plusieurs îles au cours d’une même semaine, durant un seul séjour. C’est donc très avantageux pour les familles », souligne M. Gagnon.

De son côté, Mme Tremblay constate une augmentation de 25 % des demandes de croisières comparativement à l’an dernier.

Si un billet d’avion ou une croisière demeure trop dispendieux sur le moment, plusieurs familles optent également pour l’achat de certificats-cadeaux, permettant ainsi de transformer un voyage de rêve en réalité.