Un nouvel emplacement temporaire pour les éditions 2026-2027

En raison de la deuxième phase des travaux de revitalisation du Parc de la Rivière-aux-Sables, amorcée par la Ville de Saguenay à l’automne dernier, Saguenay en Neige se voit dans l’obligation de déplacer ses éditions 2026 et 2027 vers un nouvel emplacement. Il s’agit du Parc Saint-Laurent, situé au 2250 rue Saint-Dominique.

Après plusieurs mois d’analyses, de visites et d’évaluations techniques réalisées en collaboration avec le Service de soutien aux événements de la Ville de Saguenay, c’est le site du parc Saint-Laurent qui a été retenu pour les deux prochaines éditions.

« On demeure quasiment au cœur du centre-ville, donc un peu en décalage, mais on voulait absolument rester à Jonquière, c’était notre point prioritaire. On est vraiment content d’avoir trouvé ce lieu-là, c’est le site qui nous permettait, en tout et partout, d’avoir accès aux meilleures installations pour pouvoir tenir notre événement une fois de plus », rapporte la directrice générale de Saguenay en Neige, Marie-Michelle Hovington.

Au cours du processus, plusieurs autres sites potentiels ont été visités, toujours dans l’arrondissement de Jonquière. L’objectif: trouver un lieu suffisamment vaste, accessible et sécuritaire pour accueillir une centaine de blocs de neige pour le grand concours de sculptures sur neige, sans oublier les activités extérieures et intérieures ainsi que l’ensemble de l’univers créatif qui distingue le festival depuis 40 ans.

« Le Parc Saint-Laurent est vraiment le lieu idéal, comprenant un vaste espace extérieur, une capacité d’accueil suffisante pour nos milliers de festivaliers, la présence d’un bâtiment, dans ce cas-ci le centre communautaire Saint-Laurent, pour permettre aux familles de se réchauffer. Sans compter que ça nous prenait absolument une bonne alimentation électrique, ce que les autres sites n’avaient pas nécessairement », mentionne Mme Hovington. « De plus, c’est un parc qui a été rénové il y a peu de temps, donc le bâtiment est passablement récent. Il y a également eu beaucoup d’investissements au niveau des infrastructures sur place, dont l’aire de jeu pour les enfants. C’est un parc très connu des familles », ajoute-t-elle.

La principale intéressée dit que l’emplacement possède même une plus grande superficie de stationnement, un aspect qui ne risque pas de décevoir les futurs festivaliers.

« Ce n’était pas un enjeu, même que c’était quelque chose qui nous favorisait! En effet, plus de cases de stationnement seront rendues disponibles, en plus des rues adjacentes. Les gens n’auront qu’à se diriger vers le site de façon autonome. Tous les détails seront, comme à chaque fois, véhiculés sur notre page Facebook au préalable. »

Rappelons que la 42e édition de Saguenay en Neige aura lieu du 5 au 15 février prochain. La programmation complète de l’événement, elle, devrait être dévoilée officiellement le 15 janvier 2026.

Un changement dans les habitudes

La directrice générale conçoit que les gens seront peut-être un peu déroutés par cette relocalisation temporaire, surtout après des habitudes bien ancrées. Elle se donne donc comme mission de marteler ce rappel à la population jusqu’à l’événement.

« Notre événement est connu, mais surtout attendu année après année à Jonquière, c’est un incontournable. C’est devenu une habitude, pour plusieurs, de se rendre directement au Parc de la Rivière-aux-Sables. Oui, il va certainement falloir fournir des efforts pour amener les adeptes vers cet autre site. Ça va aussi nous permettre de ressentir un petit renouveau, et c’est plaisant », admet Mme Hovington.