Prudence lors des rapprochements du temps des fêtes

Les cas d’influenza sont en forte hausse partout dans la province, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas épargné. Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, mentionne que le pic d’activité coïncide avec la période des Fêtes, comme à chaque année.

« Ce qui est intéressant, c’est que le virus de la grippe est un virus saisonnier, ce qui fait que le restant de l’année, on ne répertorie que peu ou pas de cas du tout, à travers la population. Dans la région, cette année, le variant H1N1 a commencé à circuler un peu plus tôt que dans le reste du Québec. On constatait déjà beaucoup de cas en octobre », rapporte le Dr Aubin.

Cependant, l’homme insiste sur le fait que puisque la propagation du virus s’étend déjà depuis plusieurs semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, son taux de positivité est désormais plus bas que celui du reste de la province, s’établissant 9,6%, contre 26%.

« La situation dans nos urgences régionales est contrôlée, il n’y pas énormément de pression sur nos lits. Notre système hospitalier se porte bien est n’est pas submergé », informe-t-il.

Donald Aubin réitère que la souche H3N2, qui circule plus abondamment, pourrait être l’une des causes de cette saison de la grippe particulièrement précoce.

« On ne peut pas savoir d’avance, mais c’est possible que l’on connaisse une hausse des cas pendant les Fêtes en raison de ce variant. On le répète à la population, qu’on le veuille ou non, on est dans la période grippale présentement. Le H3N2 demeure un variant qui se propage davantage et qui peut parfois entraîner plus de symptômes », émet-il.

Parallèlement, dans les dernières semaines, plusieurs enfants ont déjà été hospitalisés aux sons intensifs en raison de la grippe, qui a pris de court les hôpitaux pédiatriques. Dans la région, un léger engorgement est ressenti à ce niveau, mais rien de grave, dénote le Dr Aubin.

« Souvent, les enfants seront les premiers à attraper le virus de la grippe. Ensuite, c’est eux qui vont contaminer les parents ou les grands-parents. Ici, les cas ne sont pas astronomiques comme à Québec, Montréal ou ailleurs au pays. »

Que ce soit pour un enfant ou un adulte, les principaux symptômes de la grippe, selon les données du ministère provincial de la Santé, constituent en une toux continue, un mal de gorge, une fièvre jusqu’à 40 degrés, des douleurs musculaires ou articulaires, un mal de tête ou une fatigue extrême.

La Covid gagne du terrain

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean voit son nombre de cas de Covid-19 augmenter sur son territoire, dépassant même d’un peu le pourcentage recensé pour la province. Les données ne sont cependant pas alarmantes, assure Donald Aubin.

« Les cas de Covid se trouvent à 6% au Québec, comparativement à 12% pour la région. On ne parle donc pas d’une circulation importante », affirme-t-il, ajoutant que la gravité des symptômes a grandement diminué depuis 2020, bien que le virus et ses effets agiront différemment d’une personne à l’autre. Ce sont les personnes âgées qui sont le plus affectées.

Les symptômes semblables de la COVID-19 et de l’influenza doivent amener les gens à prendre les mesures nécessaires pour ne pas infecter les autres.

« La distanciation est toujours valable, parce que le niveau de contagion est souvent très élevé les premiers jours. Les gens qui sont les plus vulnérables peuvent se faire tester dans nos centres de services locaux, pour savoir s’ils ont ces virus et des médicaments pourront leur être prescrit si c’est le cas. »

La santé publique régionale rappelle que la campagne de vaccination se poursuit. Les heures de disponibilités et les plages horaires ont d’ailleurs été élargies en vue de Noël. Depuis le début de l’année 2025, près de 62 000 doses de vaccin ont été administrées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.