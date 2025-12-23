Un navire heurte un quai de Rio Tinto à La Baie

Un incident est survenu lundi soir aux installations portuaires de Rio Tinto dans la baie des Ha! Ha!, lorsqu’un navire transportant de la bauxite a heurté le quai Duncan. L’accident a entraîné l’interruption des opérations de déchargement.

Le navire impliqué, le Nordic Oshima, en provenance du Brésil, a causé des dommages aux infrastructures portuaires. Selon l’entreprise, aucune blessure n’a été rapportée. À 13 h mardi, le navire se trouvait toujours dans la baie des Ha! Ha!, mais il n’a pas été possible de confirmer s’il a subi des avaries.

Rio Tinto précise que cet incident ne devrait pas avoir d’impact sur la production d’aluminium, qui dépend de la bauxite.

Le Bureau de la sécurité des transports a été informé et évalue actuellement l’événement.