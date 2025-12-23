Marie-Karlynn Laflamme remettra une partie de son augmentation

Tout comme les six élus péquistes à l’Assemblée nationale, Marie-Karlynn Laflamme, candidate du Parti Québécois dans Chicoutimi, s’engage à remettre une partie de l’augmentation de salaire des députés à des organismes communautaires.

Depuis 2023, alors que la CAQ avait décidé d’augmenter le salaire des députés de l’Assemblée nationale, les élus du caucus péquiste avaient plutôt annoncé qu’ils n’accepteraient que la moyenne de l’augmentation de salaire consentie aux travailleurs de l’État et qu’ils remettraient le reste à des organismes. De leur côté, la totalité des députés de la CAQ et du PLQ et quelques élus de QS ont choisi de toucher leur augmentation de salaire.

Selon la candidate péquiste dans Chicoutimi, redonner une partie de l’augmentation est une question de cohérence envers les citoyens. La candidate précise que devant l’inflation élevée, il est juste de n’accepter que l’équivalent de ce qui serait consenti, en moyenne, aux enseignantes, aux infirmières et aux travailleurs du secteur public.

Marie-Karlynn Laflamme mentionne que si elle est élue députée de Chicoutimi, elle prendra le même engagement que ses collègues, mais pour des organismes de la région.

Mentionnons que Paul St-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, Joël Arseneau, Pascal Paradis, Catherine Gentilcore et Alex Boissonneault ont remis jusqu’à présent près de 145 000 $ de leur poche à plusieurs dizaines d’organismes à travers le Québec.