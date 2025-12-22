Le Café Richelieu Joyeux à Jonquière: pour valoriser les employés en situation de handicap

Le Café Richelieu Joyeux, établi sur la rue Saint-Dominique, dessert la population de Jonquière depuis près de dix mois. Le commerce, qui offre un milieu de travail valorisant à des employés en situation de handicap, a su dépasser ses attentes initiales.

Depuis son ouverture, l’établissement observe une croissance lente, mais constante de sa clientèle. Plusieurs résidents du quartier s’y rendent régulièrement afin de déguster un bon café et de profiter des nombreux plats cuisinés quotidiennement par l’équipe.

Les opérations du café sont assurées par des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, la trisomie 21 ou d’autres handicaps. La communauté a accueilli le projet avec joie et redonne également au Café par l’entremise de dons ou d’opportunités d’affaires.

La responsable du Café Richelieu Joyeux, Monique Banville, se dit fière de ce qu’est devenu le commerce.

« C’est la plus belle chose que j’aurai faite dans ma vie. C’est tellement valorisant pour les membres de notre équipe. Ils sont fiers de travailler ici, fiers de servir les clients, et ils sont toujours dévoués et souriants. Pour nous aussi, c’est superbe de travailler ici. Quand on est avec eux, on lâche prise et ça nous ramène au moment présent. »

Grâce au soutien de la population et de certains acteurs régionaux, le Café Richelieu Joyeux est en mesure d’offrir à sa clientèle des produits locaux de qualité.

« Nous faisons des partenariats avec tous les gens que nous pouvons. Ça nous permet de recevoir plusieurs légumes provenant de fermes d’ici, comme des carottes, des tomates ou des patates. Nos grains de café proviennent également de l’Érudit Café. Ça nous permet de demeurer en activité et on remercie tous les gens de leur soutien. »

Afin de créer un café des plus dynamiques, l’organisation cherche également à instaurer différentes activités chaque semaine.

« Si tu entres en dansant le lundi, tu reçois des profiteroles gratuites. Il y a le mardi tricot, où les gens se rassemblent pour former des pointes et discuter. Nous offrons aussi des activités de bricolage pour les enfants, et il nous arrive de recevoir des musiciens ou des chansonniers le vendredi. Les gens apprécient beaucoup ! »

Pour la suite, Monique Banville espère trouver une relève lorsque le moment sera venu de prendre sa retraite. Elle souhaite que le café puisse continuer de croître et de remplir sa mission d’être un lieu rassembleur.