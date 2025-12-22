Entente de principe conclue entre les pharmaciens et Québec

Presque 3 ans après l'échéance de l'entente de travail de ses membres, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) a annoncé dimanche avoir conclu une entente de principe avec le gouvernement du Québec concernant les conditions de travail des pharmaciens œuvrant dans les hôpitaux et les CHSLD.

Une assemblée générale de l’A.P.E.S. sera convoquée dans les prochaines semaines à une date qui reste à déterminer. Lors de cette rencontre, le conseil d’administration de l’association recommandera à ses membres d’adopter l’entente.

Pour l’instant, l'A.P.E.S demeure discrète sur le contenu de l’accord, indiquant ne pas vouloir commenter davantage le contenu de celle-ci tant que ses membres n'en auront pas pris connaissance.

Selon le gouvernement, l'entente permettra d'améliorer l'accès aux soins et services pharmaceutiques, d'assurer la couverture des besoins de la population dans toutes les régions du Québec, d'améliorer les conditions de travail des pharmaciens et d'attirer davantage la relève.