Le CIUSSS du SLSJ élimine sa liste d’attente de plus d’un an

À l’approche du temps des Fêtes, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce avoir complètement éliminé la liste d’attente en chirurgie pour les délais excédant un an. Ainsi, tous les patients en attente d’une chirurgie depuis 12 mois ou plus ont reçu l’intervention prévue.

Pour atteindre cet objectif, l’établissement a mis en place plusieurs mesures. Parmi elles, la conversion de certaines chirurgies initialement prévues avec hospitalisation en chirurgies d’un jour, lorsque les conditions médicales le permettaient. Celles-ci ont été réalisées au bloc ambulatoire de l’hôpital de Jonquière, spécialisé dans les chirurgies d’un jour et les chirurgies de l’œil.

« Cette réussite confirme notre volonté de placer le patient au cœur de nos actions et de bâtir un réseau où l’accès aux soins est rapide, équitable et sécuritaire », a déclaré Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS.

Selon le CIUSSS, ce succès repose sur une vision intégrée combinant la coordination des capacités, la mobilisation des équipes et la mise en commun des expertises.

« Atteindre l’objectif ambitieux de zéro patient en attente depuis plus d’un an est bien plus qu’un défi relevé : c’est la preuve qu’en travaillant ensemble, chaque maillon de la chaîne peut faire une différence concrète pour les usagers. », a-t-elle conclu.