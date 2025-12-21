Hervey Simard est prêt à relever de nouveaux défis comme préfet

Le maire de Ferland-et-Boilleau, Hervey Simard, a été élu par ses confrères au titre de préfet le 26 novembre dernier pour la MRC du Fjord-du-Saguenay. Depuis son entrée en fonction, le nouveau porte-parole de la MRC accueille son rôle avec enthousiasme.

« Je suis extrêmement content du rôle que j’ai maintenant, dit M. Simard. Ce que j’ai pu observer du travail de préfet depuis quelques semaines est vraiment intéressant ! C’est un rôle supra local où l’on traite des enjeux régionaux et provinciaux, différents de ceux que j’ai pu rencontrer. »

Au départ, le maire de Ferland-et-Boilleau avoue avoir hésité avant de se représenter pour un quatrième mandat.

« Je pensais que le tour était fait. J’ai quand même décidé d’y aller parce qu’il n’y avait pas d’autres candidats, et j’ai trouvé un regain d’énergie quand l’opportunité de devenir préfet s’est présentée », explique-t-il.

De grands souliers à chausser

Son prédécesseur, Gérald Savard, est maire de Bégin depuis près de 30 ans et a occupé le rôle de préfet pour la MRC du Fjord-du-Saguenay pendant 13 ans.

M. Simard tient à féliciter toutes ces années d’expérience et de travail. Selon lui, M. Savard a su ouvrir de nombreuses portes pour la région et incarne un modèle à suivre.

« Il possède une expertise, un bagage et une intelligence politique que je découvre de plus en plus. Nous nous parlons régulièrement et il est d’un grand soutien pour moi. Les souliers sont grands et il va me falloir du temps et un peu d’indulgence, dit-il en riant. Il faut assimiler les données, acquérir une certaine finesse, et je vais faire mes classes. »

Des projets à titre de maire

Pour Ferland-et-Boilleau, plusieurs dossiers devront être réglés, affirme M. Simard.

Le village subit actuellement un manque de places en garderie. M. Simard et son équipe prévoient donc de fonder un centre de la petite enfance (CPE) dans les prochaines années, afin d’offrir une vingtaine de places supplémentaires.

« Nous avons déjà eu trois garderies sur notre territoire, mais jusqu’à tout récemment, il n’en restait aucune. Des familles de Boilleau descendent leur enfant en ville puis remontent ensuite travailler à la coop à Ferland, c’est problématique », dit-il.

Le système d’aqueduc ainsi que la caserne d’incendie sont également des infrastructures essentielles qui nécessiteront des travaux de modernisation.