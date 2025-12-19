Un retour pour le projet de bibliothèque au sein de l’église Saint-Édouard

Le comité Patrimoine Saint-Édouard annonce la reprise des discussions avec la Ville de Saguenay, ouvrant une fois de plus la voie au projet de transformation de l’église Saint–Édouard en bibliothèque municipale.

C’est ce qu'ont dévoilé les parties prenantes dans ce dossier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue vendredi matin, à l’hôtel de Ville de Saguenay. Pour le maire, Luc Boivin, il n’était pas concevable de devoir financer deux projets distincts, soit la construction d’une nouvelle bibliothèque et la réfection de l’église.

« On a stoppé l’appel d’offres. Le but de l’annonce rapide, c’est parce qu’on allait ouvrir les enveloppes pour les professionnels, ce pourquoi on a décidé de ne pas poursuivre le projet d’une nouvelle bibliothèque. On n’a pas le choix, il faut choisir un projet et je crois que les discussions qu’on a eu depuis un mois, très rapidement, étaient dans cette optique de débattre des projets urgents comme celui-là », indique-t-il.

La nouvelle bibliothèque pourrait être inaugurée d’ici 24 mois. Luc Boivin croit qu’une enveloppe totale de 20 M$ sera suffisante, comprenant le 2,5 M$ déjà investi, une possible subvention de Québec et le règlement d’emprunt de 16,8 M$ effectué pour la nouvelle bibliothèque municipale. Pour éviter une explosion des frais, Saguenay penche vers l’option d’un devis de performance avec les entrepreneurs.

Rappelons que l’administration de la mairesse Julie Dufour avait mis fin au projet, dont le règlement d’emprunt pour sa réalisation avait été adopté lorsque la mairesse Josée Néron était en poste. Le président de l’arrondissement, Raynald Simard, avait dû vivre avec cette décision. Il n’a donc pu contenir sa joie lors de l’annonce.

« Il y a huit ans, on avait un projet sur les rails, dans le mandat de madame Néron, et ce jusqu’au règlement d’emprunt. Normalement, la bibliothèque devrait être construite à l’heure où on se parle. Je n’ai jamais cessé d’y croire. On a réussi, malgré tout, à aller chercher 2,5 millions pour la rénovation de l’église. Avec ça, on avait au moins l’espoir de pouvoir continuer », admet M. Simard.

Réitérons aussi que la Ville avait fait l’acquisition de trois terrains au coût de un million, deux par vente de gré à gré et le troisième par expropriation. Aucun projet n’est toutefois dans les plans pour le moment, soutient Luc Boivin.

Sous certaines conditions

Patrimoine Saint-Édouard, pour sa part, est propriétaire de l’église depuis le 30 juillet 2025. Sa présidente, Vanessa Gomes, précise que l’acceptation, puis le rejet du projet avait été très difficile pour les bénévoles. Elle s’est dite heureuse de cette nouvelle, mais demeure sur ses gardes.

« Pour nous, le projet a toujours été logique, le gros bon sens fini toujours par parler. Raynald supporte le projet depuis le début, donc c’est sûr qu’on ne sera pas là pour mettre des bâtons dans les roues. On veut que ça se fasse, mais on a des demandes à faire entendre et des choses à voir lors de nos discussions. On veut s’assurer que ça se fasse dans le mandat de quatre ans », souligne-t-elle.

Également, des portions du projet communautaire et culturel pourraient être conservées à l’intérieur de la future bibliothèque. Il s’agissait de la nouvelle vocation envisagée pour l’église, lorsqu’était venu le temps de trouver des alternatives au projet de conversion. Huit propositions avaient alors été retenues par la consultante Isabel Brochu.

Les travaux de réfection progressent

Les travaux de réfection de l’ancienne église Saint-Édouard progressent rondement. Patrimoine Saint-Édouard a reçu les 2,5 M$ de la Ville pour effectuer les travaux d’urgence, rendus nécessaires pour préserver le bâtiment au cœur de Port-Alfred.

La restauration de la toiture a débuté à l’automne, tandis que les travaux au niveau de la fenestration se poursuivent. Patrimoine Saint-Édouard demandait un investissement de 4,5 M$ à la Ville pour accomplir la phase 2 des rénovations, qui constituent la décontamination du bâtiment ainsi que le nettoyage de la nef.

Les travaux de réfection amorcés au mois d’août dernier devraient être complétés en juin 2026.