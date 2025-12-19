Une saison hâtive pour la pêche blanche à La Baie

Une fois de plus en raison du redoux et de la pluie attendus aujourd'hui, l’organisme Contact Nature surveille de près la situation et ses possibles impacts sur ses sites de pêche blanche.

À savoir, donc, si la saison de pêche blanche pourrait s’avérer plus hâtive cette année, ou non, sur la baie des Ha! Ha!.

Aux dires de la directrice des communications et du marketing pour Contact Nature, Marilou Tremblay, les premières mesures de glace pourraient avoir lieu entre Noël et le jour de l’An. Selon les résultats, le déneigement et le bornage des villages suivront, indique-t-elle, en entrevue à Radio-Canada.

Elle ajoute que probablement, une ou deux semaines de retard sur le calendrier idéal serait possible, mais tient à rassurer les adeptes que la saison ne tomberait pas à l’eau nécessairement.

Rappelons que l’état de la glace peut être suivi avec l’application Glaces du fjord.