Québec impose de nouveaux plafonds pour les demandes d’étudiants étrangers

Le gouvernement du Québec a annoncé l’entrée en vigueur de nouveaux plafonds pour les demandes de sélection temporaire dans le cadre du Programme des étudiants étrangers. Ces mesures s’appliqueront du 17 décembre 2025 au 16 décembre 2027 et visent à mieux contrôler le nombre d’étudiantes et d’étudiants étrangers accueillis dans la province.

Selon Québec, ces plafonds permettront de s’assurer que le nombre total d’étudiants étrangers ne dépasse pas 110 000 à la fin de la période 2026-2029.

« Avec ces nouveaux plafonds, nous stabilisons les nombres et nous nous assurons que le Programme des étudiants étrangers est déployé de façon équilibrée afin de respecter les volumes planifiés et en fonction des priorités du Québec. », a déclaré Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Maintien et ajustements dans les réseaux d’enseignement

Bien que le gouvernement souhaite maintenir à celui de 2024 le nombre d’étudiants étrangers dans le réseau universitaire et dans les programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) protégée ou à un diplôme d’études collégiales pour les deux prochaines années, des ajustements sont prévus pour d’autres types de formations.

Les demandes de sélection temporaire dans les établissements de formation professionnelle publics francophones en région seront légèrement rehaussées par rapport au nombre de demandes reçues en 2024 alors qu’une réduction de 35 % pour les établissements de formation professionnelle privés et de 75 % pour les programmes menant à une AEC non protégée est prévue par le gouvernement.

Ainsi, pour le réseau universitaire, un maximum de 54 702 demandes pourra être accepté lors de chacune des deux périodes de réception. Du côté collégial, le plafond est fixé à 22 606 demandes. Quant à la formation professionnelle, le nombre maximal est établi à 27 915 demandes, réparties entre les établissements privés, les centres de services scolaires et les commissions scolaires.