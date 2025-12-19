Saguenay ferme temporairement ses patinoires extérieures

Les amateurs de patin devront patienter avant de profiter des patinoires extérieures et des anneaux de glace de la Ville de Saguenay. L’administration municipale a annoncé la fermeture temporaire de ces installations afin de préserver la qualité des surfaces, en raison des conditions météorologiques défavorables attendues aujourd’hui.

Selon Environnement Canada, des températures plus douces et des épisodes de pluie sont prévus au cours de la journée. Le retour des températures sous zéro pourrait survenir durant la nuit accompagné d’averses de neige.

La réouverture des patinoires sera annoncée une fois la pluie terminée et lorsque les conditions le permettront.

Pour connaître la liste complète des infrastructures déjà ouvertes pour la saison, les citoyens sont invités à consulter le site loisirs.saguenay.ca.