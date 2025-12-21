16 artistes et sportifs saguenéens récompensés

C’est au Pavillon des croisières à La Baie, le 10 décembre dernier, que la Fondation TIMI a procédé au dévoilement des récipiendaires des bourses TIMI, dans le cadre de l’édition de l’automne 2025.

Ce sont ainsi 16 récipiendaires qui se sont partagés des bourses totalisant 33 937$. Cette nouvelle contribution dans la communauté de la ville de Saguenay porte donc à plus de 1 400 000$ en bourses à des artistes et des sportifs qui se sont démarqués avec succès dans leur discipline respective depuis 1974.

« Ces bourses sont octroyées selon des critères de sélection bien précis et les diverses demandes sont évaluées par deux comités distincts, l’un pour le volet Sport et l’autre pour le volet Art et culture », mentionne-t-on.

Rappelons que la Fondation TIMI a pour mission d’attribuer des bourses aux personnes méritantes des arrondissements de Chicoutimi, Jonquière et La Baie œuvrant ou agissant dans les domaines sportif, artistique ou culturel afin de promouvoir, faciliter ou susciter leur perfectionnement ou leur développement.

Soutien aux athlètes

La Fondation a retenu la candidature de 11 athlètes et d’un organisme sportif lors de son concours annuel. Le conseil d’administration a entériné les recommandations du comité d’analyse des mises en candidature pour l’octroi de trois bourses de 1 000 $, une de 1 800$, six bourses de 2000 $ et deux bourses de 3 000$, élevant le total à 22 800 $.

C’est dans cet optique que Jolène Dion a mérité sa toute première bourse TIMI de 1000 $ (patinage de vitesse courte piste), suivi d’Elliot Cimon (athlétisme et basketball) et de Lydia Tremblay (baseball). La somme de 1 800$ a été remise à Camille Lavoie (judo), alors qu’Alexis Emond (patinage de vitesse courte piste), Philippe Martel (gymnastique) Nathan Laberge (patinage de vitesse courte piste), Elliot Dufour (patinage de vitesse courte piste), Jacob Riverin (judo) et Noam Barriault-Tremblay (judo), se sont tous vus remettre le montant de 2 000$. Finalement, Josiane Pedneault (gymnastique artistique) a reçu un montant de 3 000$, idem pour le Club de soccer Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Soutien aux artistes

Le c.a. de la Fondation a, d’un autre côté, octroyé quatre bourses de plus de 2 000$ à des artistes qui se sont partagé 11 137$.

Une bourse de 2 512$ a été remise à Livia St-Pierre (musique) et une de 2 625$ à Julie Morin (danse). Rafaelle Carrière (arts visuels) et Tommy-Frédéric Bernaquez (arts visuels) peuvent chacun compter sur une somme de 3 000$ pour poursuivre leur projet respectif.