Début des nouvelles exigences pour les futurs camionneurs

La nouvelle formation obligatoire pour l’obtention d’un permis de conduire de classe 1 est entrée en vigueur le 15 décembre.

Cette mesure, annoncée le 7 novembre dernier par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, vise à renforcer la sécurité routière et à harmoniser les règles d'accès au permis de conduire ainsi que les compétences des conducteurs et conductrices de véhicules lourds entre les provinces canadiennes.

Désormais, toute personne souhaitant obtenir un permis de classe 1 devra suivre le Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR – classe 1) offert par un prestataire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ou encore le programme de formation en transport par camion menant au diplôme d’études professionnelles (DEP) du ministère de l’Éducation. Les titulaires actuels d’un permis valide de classe 1 ne sont pas concernés par cette obligation.

Les entreprises qui forment elles-mêmes leurs conducteurs devront également être reconnues par la SAAQ comme prestataires de formation et offrir le PESR – classe 1 d’une durée minimale de 125 heures (75 heures de théorie et 50 heures de pratique).

Le gouvernement du Québec prévoit des mesures transitoires pour les candidats ayant déjà entamé des démarches pour obtenir le permis de classe 1 avant le 15 décembre afin qu’ils puissent les compléter selon l’ancienne réglementation, sous certaines conditions.

De plus, pour soutenir les futurs camionneurs, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose, à la suite d'une évaluation de leurs besoins, un soutien financier pour les personnes qui suivent l’une ou l’autre des formations à temps complet. Un crédit d’impôt de 8 % du coût de la formation pourrait également être accordé aux particuliers suivant le Programme.