La halte climatique remplit bien son rôle

La halte climatique, installée en juillet dernier au centre-ville de Chicoutimi pour offrir un lieu sécuritaire lors de périodes de grand froid ou de grandes chaleurs, se révèle être un ajout positif à l’offre de services destinée aux personnes en situation d’itinérance.

« Il faut s’assurer de ne laisser personne à l’extérieur lorsqu’il fait extrêmement froid ou chaud. La halte permet d’accueillir des gens et de sécuriser ceux qui en ont besoin. Ils peuvent s’y présenter le jour, puis la Maison d’accueil est disponible la nuit pour qu’ils puissent dormir. Ça permet de répondre à beaucoup de besoins chez les usagers en situation d’itinérance », explique le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abris de Chicoutimi, Yannick Harvey.

Aménagée au deuxième étage de la Soupe populaire de Chicoutimi, la halte climatique est ouverte de 9 h à 20 h et accueille près de 50 personnes par jour depuis cet été.

« Nous avons deux intervenantes sur place qui offrent leur aide et s’assurent du bon déroulement. Les gens peuvent venir à la halte climatique pour se réchauffer, et il y a aussi un volet alimentation : nous sommes en mesure d’offrir le déjeuner le matin, des coupons pour le dîner, et 22 repas pour le souper chaque soir », ajoute-t-il.

Avant d’être à son emplacement actuel, la halte a dû être déplacée à de nombreuses reprises. Les locaux précédents présentaient toujours certaines lacunes et n’étaient pas suffisamment adaptés pour un service de jour adéquat.

C’est grâce à un financement de 300 000 $ du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean que le local a pu voir le jour dans l’établissement de la Soupe populaire.

Des services de buanderie et de douches devaient également être mis à la disposition des usagers depuis quelques mois, mais n’ont pas encore pu être installés.

M. Harvey explique que certains volets nécessitent encore des ajustements avant de pouvoir être déployés.

« C’est une logistique importante et il faut s’assurer de l’offrir adéquatement. En ce moment, on priorise l’offre de services directs aux usagers, être en mesure de les accueillir, et après, on va mettre en place d’autres services. On a l’endroit et l’espace, mais nous ne sommes pas encore prêts : il faut stabiliser l’offre. »

Afin d’offrir une aide supplémentaire, le Travail de rue de Jonquière aménagera également un site temporaire pour les périodes de grand froid.