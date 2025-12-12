Rien n’arrête Laval Boulianne, à l’aube de ses 80 ans

Depuis 55 ans, l’homme d’affaires bien connu d’Alma, Laval Boulianne, évolue dans le monde entrepreneurial et contribue sans relâche au développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à ses nombreux projets. Le 5 décembre dernier, le co-propriétaire de l’hôtel Delta à Arvida a annoncé, en compagnie de Loto-Québec, la création d’un futur salon de jeux, un nouvel accomplissement d’envergure pour celui qui célébrera bientôt son 80e anniversaire.

« C’est une excellente nouvelle pour le Delta ainsi que pour le milieu de Jonquière et de toute la région » affirme-t-il. « Ça fait longtemps que le secteur était plutôt abandonné. Aujourd’hui, nous présentons un projet où nous allons investir, avec Loto-Québec, près de 40 millions de dollars. C’est très prometteur. »

M. Boulianne et ses collaborateurs se disent fiers de cette collaboration qui engendrera près de 250 emplois.

« Nous sommes très enthousiastes ! C’est quelque chose qui arrive rarement. Il y a 20 mois, on aurait eu de la difficulté à croire qu’un projet comme celui-ci se concrétiserait, mais jour après jour, ça avançait, et maintenant nous récoltons le fruit de notre travail », ajoute-t-il.

Ses années d’expérience et d’innovation ont permis à l’homme d’affaires d’être à la tête de cinq concessions automobiles, trois hôtels, une société d’impartition et près de 1 000 employés. Il espère continuer encore plusieurs années afin de mener à bien de nouveaux projets et passer des moments de qualité avec ses proches.

M. Boulianne a commencé sa carrière comme propriétaire de plusieurs journaux hebdomadaires, tels que Le Lac-St-Jean et L’Étoile du Lac, et ne se serait jamais imaginé atteindre un tel niveau dans sa carrière d’entrepreneur.

« On ne peut pas se l’imaginer. On vit au jour le jour et on se dit qu’on va arriver à bon port. »

Questionné sur ce qui lui procure le plus de fierté, Laval Boulianne souligne que chaque réalisation a la même importance.

« Tout me rend fier, tout. Rien n’est plus ou moins important, tout est exceptionnel. Quand je regarde en arrière et que je pense aux gens qui m’ont accompagné, je me dis que nous avons bâti quelque chose d’important, ici, dans notre région. »

Aujourd’hui âgé de 78 ans, rester actif et côtoyer quotidiennement des personnes inspirantes sont ses principales motivations.

« On reste jeune. Travailler avec des jeunes qui sont dans l’actualité me garde actuel. C’est ça qui est important pour moi : ne pas m’écraser, ne pas devenir amorphe. Cela me permet de parler de n’importe quel sujet, et j’aime rencontrer les gens. »

Récemment, M. Boulianne a ajouté 30 nouvelles chambres à l’hôtel Universel d’Alma, et plusieurs autres projets sont en préparation. Pour le salon de jeux, 18 mois de travaux sont nécessaires avant son ouverture prévue en juillet 2027.