3000 conducteurs interceptés et deux arrestations à Chicoutimi

Ce sont plus de 3 000 automobilistes qui ont été interceptés par une quinzaine d’agents lors d’une opération nationale concertée contre l’alcool et la drogue au volant, jeudi en soirée, sur le boulevard Talbot à Chicoutimi.

Sur ces 3 000 automobilistes, 45 conducteurs ont dû se soumettre à l’appareil de détection approuvé (ADA).

Dans ce lot, un homme dans la vingtaine et une femme dans la quarantaine ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les deux individus ont été amenés au poste, puis libérés sous promesse d’une citation à comparaître. Leur permis de conduire a aussi été suspendu.

Rappelons que cette opération, menée conjointement par les organisations policières du Québec, se déroule du 4 décembre au 4 janvier 2026. L’initiative regroupe le Service de police de Saguenay (SPS), la Sûreté du Québec, Contrôle routier Québec et l’Opération Nez rouge.