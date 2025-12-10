Un individu interrogé à propos de la femme décédée à l’Auberge Le Parasol

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont interrogé un individu d’intérêt en lien avec l’événement qui s’est déroulé à l’Auberge Le Parasol, à Chicoutimi, samedi dernier.

Selon les informations rapportées par Le Quotidien, les enquêteurs de la section des crimes majeurs de la SQ ont rencontré un individu et lui ont posé différentes questions afin de faire la lumière sur l’événement. L’individu est actuellement détenu pour un autre dossier, mais n’a pas été accusé dans cette affaire.

Une autopsie a d’ailleurs été pratiquée sur la victime pour déterminer les causes de son décès. Les enquêteurs doivent attendre les résultats avant de pouvoir aller plus loin.

Rappelons que cette mort suspecte est survenue dans la journée du 6 décembre, alors que le corps inanimé d’une jeune femme de 28 ans a été découvert dans l’une des chambres. Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont été déployés en grand nombre sur les lieux, appuyés des agents de la SQ, qui sont venus en renfort dans cette affaire.