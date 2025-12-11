Les grandes ambitions du soccer

La ligue sportive la plus populaire en Amérique du Nord est définitivement la NFL. À l’occasion de l’action de grâces aux États-Unis, de nouvelles cotes d’écoutes record furent établies. En plein congé férié, en début d'après-midi, ce sont 47.7 millions de téléspectateurs qui ont regardé les Lions affronter les Packers, une augmentation de 27 % par rapport à l’année dernière.

Le match de fin de journée fut encore plus profitable avec un gain de 47.5 % alors que celui en soirée récoltait un petit 7 %. C’est énorme. Les droits de télé, qui incluent les réseaux majeurs ainsi qu'Amazon et Netflix, ont permis à la ligue de Roger Goodell de générer 23 milliards de revenus lors de la dernière année fiscale. On estime que ce chiffre passera le cap des 27 milliards d’ici 2 ans.

Au niveau de l’action sur le terrain, la saison est excessivement relevée. Alors que les Ravens, les Chiefs, Lions et Bills devaient avoir une grande saison, c’est plutôt le retour des Patriots au premier plan alors que les Broncos, les Bears, et même les Jaguars dominent.

Pendant ce temps, quelque part en Europe, la FIFA se demande comment faire pour séduire l’oncle Sam. Les grands bonzes du soccer ont frappé un grand coup en 2023 avec l’arrivée de Lionel Messi en MLS à Miami, équipe glamour de David Beckham qui vient avec une entente pour la diffusion de matchs sur Apple TV, valeur de 2.5 milliards pour 10 ans.

Difficile d’attirer de nouveaux fans de soccer alors que le partisan doit payer un abondement à Apple TV à raison de 14.99 $ par mois avec un supplément de 130 $ pour avoir accès aux matchs de la MLS. À quelques exceptions près, le seul endroit pour écouter la MLS, c’est Apple TV. Forcer de constater que ce fut un échec lamentable. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les règles changent dès la saison prochaine, alors que tous les matchs seront disponibles via un abonnement de base. Tu n’attires pas une nouvelle clientèle avec des frais supplémentaires.

Est-ce que la MLS est populaire? Elle est en progression et certaines équipes comme le LAFC valent 1.23 milliards alors que d’autres comme Atlanta, New-York City et le LA Galaxy frôlent le milliard. C’est quand même loin des autres sports majeurs. Les Blue Jackets de Columbus sont bons derniers au hockey et, selon le magazine Forbes, ils valent également 1 milliard.

L’ultime tentative de la FIFA viendra, cet été, avec la présentation de la coupe du monde au Canada, Mexique et principalement aux États-Unis. Ne vous cassez pas la tête, les stades seront pleins malgré des prix de fou ! Mais est-ce que la FIFA va gagner son pari ? Le président, Gianni Infantino a déclaré, le printemps dernier, que le soccer serait le sport numéro 1 aux États-Unis d’ici quelques années. Devant la NFL ? Devant le baseball ? Ah, pour info, le soccer est présentement 20e. Est-ce que mon but est de démoniser le soccer ? Absolument pas. Je suis devenu fan du Manchester United depuis 5 ans et j’apprends à apprécier ce sport. Est-ce qu’il faut avoir honte de ne pas aimer le sport numéro 1 sur la planète ? Absolument pas. La popularité du hockey est sans précédent au Québec et c’est ben correct comme ça. Le monde je l’aime différent! Pas vous?