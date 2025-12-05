Symphonie Gospel : une expérience musicale au profit de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Chœur Expérience Gospel et l’Orchestre symphonique du Saguenay joignent leurs talents pour un spectacle qui se veut fort en émotion, le 13 décembre prochain, au profit de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Chaque billet vendu pour assister à Symphonie Gospel permettra de remettre 3 $ à l’organisme qui combat l’insécurité alimentaire dans la région. Le public est également invité à apporter des denrées non périssables lors de l’événement, pour les déposer dans des boîtes prévues à cet effet.

Le co-chef et directeur du Chœur Expérience Gospel, Patrice Harton, explique qu’il était important pour l’organisation de venir en aide à l’organisme.

« Quand on a débuté en 2014, on faisait des spectacles de Noël caritatifs. On trouvait que c’était intéressant de revenir 10 ans plus tard avec le même concept. Chaque petit geste compte, donc si on peut apporter une aide, quelle qu’elle soit, dans le contexte des dernières années et surtout dans le temps des Fêtes, on va être très heureux. »

Deux représentations se dérouleront dans la même journée, au Théâtre C de Chicoutimi. Les artistes se produiront une première fois dès 18 h, puis seront de retour sur scène à 20 h devant un nouveau public.

Près de 90 chanteurs, musiciens et instrumentistes seront présents pour offrir à la population un spectacle inoubliable.

Pour la directrice générale de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Stéphanie Girard, c’est une fierté de s’associer avec le Chœur Expérience Gospel et de porter un projet d’une telle envergure.

« C’est une belle expérience de monter un spectacle de A à Z avec des artistes aussi motivants. C’est un événement rempli de bonheur, qui sert une bonne cause et qui va plonger les gens dans l’ambiance du temps des Fêtes. »

Des classiques du temps des Fêtes tels que Joy to the World ou Somewhere in My Memory, tiré du film Maman, j’ai raté l’avion, seront interprétés, en plus de pièces célèbres du gospel comme Total Praise.

Le spectacle est en préparation depuis plusieurs mois et certains aspects ont dû être pensés en conséquence.

« Ce qui est impressionnant, c’est le grand nombre de personnes sur scène et la manière de disposer tout ce monde. Les techniciens auront aussi une grande tâche, car chacun des musiciens devra être sonorisé pour bien équilibrer l’orchestre et les choristes […] Je suis convaincue que ça va être une belle expérience », ajoute Mme Girard.

Le tout est arrangé par le compositeur Hugo Bégin, qui a également orchestré Voïvod symphonique en janvier dernier à la Place des Arts de Montréal.

Une collaboration avec l’orchestre était souhaitée depuis longtemps, et le moment était enfin venu pour M. Harton et le reste du chœur de voir ce désir se réaliser.

« Ça faisait quelques années qu’on y pensait et nous sommes très excités de pouvoir chanter avec eux. Beaucoup de pièces gospel sont très orchestrales et ça va apporter une tout autre dimension de pouvoir jumeler les deux styles. »

Une prestation du mini-chœur, qui regroupe de jeunes chanteurs du Chœur Expérience Gospel, sera également présentée durant la soirée.

À la suite de ce spectacle, l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean offrira un autre concert les 7 et 8 février prochains, à la Salle Michel-Côté d’Alma et au Théâtre C de Chicoutimi.