Plusieurs marchés de Noël à visiter au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Quoi de mieux que de déambuler dans un marché de Noël à l’approche du temps des Fêtes question de faire le plein d’inspiration et de dénicher les cadeaux parfaits pour la famille et les amis. Ça tombe bien, puisque plusieurs marchés de Noël restent à explorer dans les prochaines semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’abord, à Saguenay, le Marché de Noël européen fête ses 10 ans à la Place du Citoyen. En effet, du 4 au 7 décembre ainsi que du 11 au 14 décembre, Chicoutimi prend ses airs de célébration pour accueillir cette 10e édition.

« Avec cette mouture toute spéciale, on essaie de donner aux visiteurs une expérience encore plus merveilleuse et enchanteresse. En nouveauté, il y aura davantage d’animation et on prolonge nos heures d’ouverture jusqu’à 21h00. À partir de 19h30 les vendredis soir, on accueillera un DJ qui nous mettra dans l’ambiance du temps des Fêtes. Sans compter qu’il y aura également plus d’activités pour les enfants et une chorale », rapporte le coordonnateur du Marché de Noël européen de Saguenay, Alexandre Martel.

Plus de 40 exposants seront présents pour offrir une grande variété de produits locaux, d’artisanat et de douceurs sucrées et salées. Certains exposants changeront toutefois entre la première et la deuxième semaine, pour le plaisir de découvrir de nouvelles trouvailles à chaque visite. Outre les animations, le programme comprend aussi une ambiance féérique et l’arrivée du Père Noël. Les visiteurs pourront déguster le traditionnel vin chaud, préparé selon la recette spéciale qui fait sa réputation. L’an dernier, le Marché de Noël européen a accueilli près de 39 700 visiteurs. M. Martel croit que d’égaler ce nombre, ou encore de le surpasser, sera possible en cette édition anniversaire.

« Quand tu viens une fois, tu es obligé d’y retourner à chaque année ! »

Dans le même arrondissement se déroulera, le 11 décembre de 16h30 à 20h30, La Nuit de Magie, un événement-bénéfice familial organisé par les étudiantes et étudiants du programme d’Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière. Le tout se tiendra à la Pulperie de Chicoutimi. Tous les fonds amassés par l’achat de billets iront au Centre d’écoute et de prévention du suicide 02.

Parallèlement, Amour et Magie Boutique organise aussi son Marché de Noël Mystique, le 13 décembre, de 10h00 à 16h30. Bougies d’intention, cristaux, herbes, bijoux, produits vibratoires et douceurs magiques pourront y être trouvés.

Au Lac-Saint-Jean

Dans le secteur du Lac-Saint-Jean, de nombreux marchés ouvriront leurs portes en vue du temps des Fêtes. Les festivités s’inviteront aussi du côté de Sainte-Rose-du-Nord, le dimanche 7 décembre de 13h00 à 17h00, au Pavillon de la Montagne. Une dizaine d’artisans de la région seront sur place et un concert dans l’église est prévu pour 17h30. La même journée, de 10h00 à 16h30 cette fois, l’activité se répètera à Saint-Gédéon, au cœur du presbytère. L’église d’Hébertville-Station sera l’hôte de ce même événement le samedi 13 et le dimanche 14 décembre. Le Marché de Noël du Centre-Ville d’Alma est quant à lui de retour du 12 au 14 décembre, à la Boîte à Bleuets. Une vingtaine d’exposants y seront et prêts à faire découvrir leurs produits uniques.