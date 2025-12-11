Un deuxième suspect arrêté dans la tentative de meurtre sur la rue William

Un deuxième suspect a été arrêté en lien avec la tentative de meurtre qui a eu lieu le 30 novembre dernier sur la rue William, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Selon Radio-Canada, le Service de police de Saguenay (SPS) indique que Victor Brousseau, âgé de 20 ans, a comparu au palais de justice de Chicoutimi et est accusé d’avoir déchargé une arme à feu à un endroit où il savait que se trouvait une personne. Il a été arrêté dans le secteur de Sept-Îles à la suite d’une collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ). Victor Brousseau pourrait faire face à d'autres accusations. Il devient donc le deuxième suspect à s’être fait arrêter dans cette affaire, alors que le SPS avait interpellé Bryan Landry, un jeune de 18 ans. Dans son cas, il est accusé de tentative de meurtre. Les deux jeunes hommes demeurent détenus pour l’instant.