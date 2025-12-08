C’est maintenant officiel: la Clinique physio ergo CEME a déménagé, le 10 novembre dernier, au sein du bâtiment de la Caisse Desjardins de Saint-Ambroise, situé au 589, rue Simard. Un investissement qui survient un an après celui de 1 M$ qui a permis l’achat d’un édifice pour y installer la clinique de Chicoutimi.

« On manquait déjà de place à notre clinique actuelle, mais peut-être pas assez pour nous obliger à reconstruire en neuf. On manquait également de stationnements, ce qui devenait de plus en plus problématique, surtout avec la clientèle grandissante. L’appel d’offres s’est présenté à nous, et nous l’avons remporté. Je me suis lancé les yeux fermés dans ce projet, car c’était une opportunité qu’on ne pouvait pas laisser passer », mentionne l’actionnaire majoritaire des succursales de Saint-Ambroise et de Chicoutimi, Valérie Wilson. Cette dernière ajoute que l’acquisition du bâtiment et des nouveaux équipements a nécessité un investissement d’environ 750 000$.

Avec ce déménagement, la Clinique physio ergo CEME triple sa superficie, lui permettant d’augmenter les espaces destinés à ses professionnels, passant de trois salles de consultation à 12.

« Mon rêve de devenir le plus grand centre de réadaptation privé en santé physique et mentale peut voir le jour grâce à ça », admet-elle.

Aucune rénovation majeure n’a été nécessaire après l’acquisition du bâtiment, mis à part le revêtement de plancher, la peinture et la démolition de murs autoportants. L’aménagement extérieur est prévu pour l’été prochain. Le gym de la clinique, lui, se trouve désormais au rez-de-chaussée du bâtiment. Il a pu être agrandi, pouvant ainsi accueillir une salle de jeux et d’allaitement, permettant aux parents de venir s’entraîner avec leurs enfants.

« Ça va nous permettre d’aller chercher encore plus de gens, surtout parce qu’il va y avoir des douches, un vestiaire.

Plus de services et des embauches

L’entreprise passera aussi de trois à huit employés. S’ajouteront donc à l’équipe prochainement deux nouvelles technologues en physiothérapie, un ergothérapeute, une naturopathe qui débutera au mois de décembre et une kinésiologue, qui sera également formée en oncologie. Une professionnelle s’occupera pour sa part du service de thalassothérapie pour bébé, un soin aquatique apaisant destiné aux nouveau-nés. Un processus d’embauche devrait s’enclencher bientôt, afin de trouver les perles rares en physiothérapie et en ostéopathie.

« C’est ma mission, vraiment. Ça fait 25 ans que j’offre des programmes interdisciplinaires. Maintenant, c’est devenu la force d’un peu tout le monde, mais on peut se vanter d’en être les pionniers », soutient Mme Wilson.

Par ailleurs, trois nouveaux services sont proposés par la Clinique physio ergo CEME, soit des cours de spinning, de yoga et de pilates. Deux salles ont été aménagées au sous-sol de l’édifice à cet effet.

« À Saint-Ambroise, on n’avait plus de services de santé, donc ça me tenait à cœur que les gens de la place puissent encore avoir accès à ce genre de soins », conclut Mme Wilson.