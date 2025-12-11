Une mission plus que jamais essentielle

Encore une fois cette année, le Comité des Paniers de Noël Solidaires a fait appel à la générosité de la population de Chicoutimi et de Laterrière pour recevoir un maximum de denrées non périssables, afin de garnir les paniers de Noël qui seront remis à des familles vivant en situation de précarité durant les Fêtes. Malgré un objectif qui fut réduit cette fois, la générosité des gens demeure sans pareille.

Dans un contexte où l’augmentation du prix du panier d’épicerie ainsi que du coût des loyers a un impact important chez les personnes à faible revenu, c’est en 2024 que les membres de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Chicoutimi ont eu l’idée de mettre sur pied un comité pour préparer et offrir des paniers de Noël à cette clientèle plus vulnérable. La Corporation de développement communautaire (CDC) du Roc et la Saint-Vincent-de-Paul (secteurs Chicoutimi et Laterrière), se sont joints à ce comité. Ce sont ensuite ajoutés d’autres organismes, comme le Comité de sécurité alimentaire, Sur ma galerie, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Gratuivores de Saguenay et Bizz Coopérative d’alimentation locale.

« Grâce à cette merveilleuse équipe, en décembre 2024, 1000 paniers ont été offerts aux familles. On avait comme objectif d’en octroyer le même nombre cette année, mais on a été freiné par des coupures, ça a été difficile. On a toutefois comme but de remettre environ 550 paniers. Il a fallu qu’on fasse des choix déchirants et c’est plutôt dommage », mentionne l’agente de développement à la CDC du Roc, Marie-Christine Laforge.

En effet, les services de ce secteur d’activités, dans la région, ont été grandement impactés par la diminution des subventions octroyées par le réseau de Banques alimentaires du Québec. Initialement, le comité visait l’atteinte d’une somme de 80 000$ pour être en mesure de faire la distribution de paniers. Cependant, c’est un montant d’environ 20 000$ qui a pu être recueilli.

« Étant donné que c’est un projet qui revient une deuxième fois, on n’a pas pu toucher les mêmes sommes que l’an passé. C’est aussi pourquoi on s’est tourné vers la récolte de denrées non périssables, auprès des écoles et de diverses entreprises régionales, donc des pâtes alimentaires, des boîtes de céréales, des collations et des articles hygiéniques », ajoute Mme Laforge.

Les gens intéressés à contribuer ont aussi pu le faire en participant au tirage d’un moitié-moitié, qui a été lancé au début du mois d’octobre. Ces actions ont permis la réservation de l’entièreté des 550 paniers en seulement deux semaines.

Des besoins criants

Le nombre d’usagers ayant recours à un dépannage alimentaire de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Chicoutimi est en constante augmentation. Il s’agit de familles monoparentales ou biparentales, d’individus seuls, de personnes âgées et d’étudiants québécois, canadiens ou internationaux. Les besoins sont criants une fois de plus, ce pourquoi les initiatives comme les Paniers de Noël Solidaires sont essentielles, rappelle Marie-Christine Laforge.

« Les chiffres n’arrêtent pas d’augmenter, les gens sont de moins en moins capables de subvenir à leurs besoins. C’est d’ailleurs dans l’alimentation que les personnes vont couper en premier. Même si donner des sous semble un acte difficile à faire en 2025 en raison du contexte économique, on voit que les gens veulent aider et ils le font ».

L’agente de développement assure que le projet sera de retour en vue du temps des Fêtes de 2026.