Un concert sous le signe du partage à l’Église à St-Dominique

Le Partage Communautaire de Kénogami invite la population à venir assister à un concert de Noël présenté par Héritage Musique, le vendredi 12 décembre à 19h00, dans l’enceinte de l'église St-Dominique de Jonquière.

Les organisateurs tiennent à offrir une opportunité de se réunir dans une ambiance magique et festive, tout en aidant ceux dans le besoin.

Selon l’organisateur et pasteur du Centre Évangélique de Jonquière, Marc-André Houle, la teneur de l'événement se veut un rappel du vrai sens de Noël, et par le fait même, aider les plus démunis et encourager ceux qui se sentent abattus.

Bien que le concert soit gratuit, la population est invitée à apporter des denrées non périssables en guise de prix d’entrée et des membres du Partage Communautaire seront sur place pour recevoir les produits, ainsi que les dons volontaires à ceux et celles qui le désirent.