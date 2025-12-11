Vicky Côté désignée comme artiste de l’année au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Celle qui occupe les rôles d’auteure, metteure en scène, conceptrice, comédienne, marionnettiste, directrice générale et artistique du Théâtre à Bout portant, Vicky Côté, est l’artiste de l’année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le prix lui a été décerné mercredi soir par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

C’est lors d’une soirée organisée en son honneur, par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, que la femme de théâtre et artiste engagée s’est vue remettre le prix, ainsi qu’une somme de 10 000$. Rappelons que l’objectif de cette reconnaissance est de souligner l’excellence des réalisations et la contribution à la vitalité de la culture québécoise. L’événement s’est déroulé au Vieux Théâtre de La Baie.

« C’est un prix d’importance et vraiment une belle initiative du CALQ, parce que c’est rare qu’il y a des bourses qui permettent de souligner la performance et l’importance du travail des artistes dans chacune des régions », mentionne la co-directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Shéril Gravel.

Les artistes sélectionnés par le comité provincial du CALQ sont évalués selon plusieurs critères, aux dires de Mme Gravel, dont la qualité artistique et littéraire, ainsi que l’influence artistique ou littéraire. La personne doit posséder au moins trois ans de pratique professionnelle à son actif, être l’auteure ou l’interprète d’au moins deux réalisations artistiques professionnelles et avoir sa résidence principale dans la région concernée par le prix depuis au moins un an.

« Le milieu culturel vit plusieurs enjeux actuellement. Ce n’est pas évident de gagner sa vie en étant artiste. Donc de recevoir un prix de la sorte, c’est vraiment quelque chose qui vient les encourager et leur donner une belle tape dans le dos », ajoute-t-elle.

Il y a 17 ans maintenant, Vicky Côté lançait le Théâtre à Bout portant, à La Baie. Cette dernière a déjà été récipiendaire du prix John-Hirsh en 2016 par le Conseil des arts du Canada, pour l’excellence en mise en scène. Ses créations ont été présentées aux quatre coins de la province et dans quelques pays d'Europe, d'Asie et des Amériques. D’ailleurs, Mme Côté s’est dit très émue lorsqu’elle a appris qu’elle allait recevoir le prix du CALQ, il y a quelques semaines.

« J’étais profondément touchée par cette nouvelle-là, je ne m’y attendais vraiment pas. La dernière année a été plus difficile pour moi, puisque je me suis blessée en spectacle. J’ai donc dû arrêter d’interpréter pendant quelques mois. Cette annonce est tombée à un bon moment, m’incitant même à travailler plus fort et à continuer. J’ai été très contente de l’apprendre et fière aussi », affirme-t-elle.