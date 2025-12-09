Desjardins et Centraide unissent leurs forces pour venir en aide aux organismes la région

À l’approche du temps des Fêtes, les caisses Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en partenariat avec Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, annoncent une contribution exceptionnelle de 100 000 $ destinée à 23 organismes offrant de l’aide alimentaire aux personnes vulnérables.

Cette initiative découle de la volonté de Desjardins d’agir rapidement et de manière structurante face à la précarité alimentaire grandissante dans la région.

« Lorsque Desjardins nous a demandé comment agir le plus efficacement possible, la réponse était claire : soutenir nos organismes offrant de l’aide alimentaire en leur donnant plus, maintenant. Ce geste aura un impact immédiat pour la population », a expliqué Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Grâce à cette aide financière, les organismes pourront renforcer leur capacité d’action, alors que plusieurs font face à une hausse marquée de la demande et à une augmentation des coûts d’approvisionnement.

« Les besoins explosent dans toutes nos communautés et il était essentiel pour nous d’être présents de manière significative. Grâce au partenariat avec Centraide, nous savons que chaque dollar va directement là où il fait réellement la différence », concluent Jessika Beaupré et Serge Lavoie, représentants des caisses Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean.