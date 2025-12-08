L.A.S.T.U.S.E du Saguenay manifeste devant les bureaux du député Yannick Gagnon

Les membres de l’organisme Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans-Emploi (L.A.S.T.U.S.E) se sont rassemblés lundi, devant les bureaux du député Yannick Gagnon, afin de dénoncer les impacts du projet de loi 71.

Ce projet de loi, adoptée en novembre 2024, entendait, entre autres, remplacer les notions de contraintes à l’emploi par des notions de contraintes à la santé. De plus, cette réforme fut accompagnée par l’abolition d’une allocation de 166 $ donnée à certaines catégories de parents et à des personnes âgées de 58 ans et plus, ce que l’organisme déplore fortement, surtout à l’approche des Fêtes.

Ce sont deux stagiaires de L.A.S.T.U.S.E et étudiantes au baccalauréat en travail social, Ariane Gagnon-Chouinard et Léa-Rose Bekhor-Talbot, qui sont les instigatrices de cette manifestation.

« On est venu dénoncer les coupes qu'il va y avoir au niveau des contraintes temporaires à l’emploi pour les adultes et les familles. C’est plus de huit motifs de contraintes qui vont être enlevé pour être remplacé par des contraintes de santé physique et mentale. », explique Ariane Gagnon-Chouinard.

Ces coupes pourraient entrer en vigueur en janvier 2026 et toucheraient plusieurs catégories de personnes, comme les proches-aidants, les personnes agissant à titre de familles d’accueil et les personnes vivant des situations de violence conjugale. Environ 59 000 personnes par mois demandent ce soutien et les impacts sont considérables selon Léa-Rose Bekhor-Talbot.

Le député Yannick Gagnon a pu s’entretenir avec les deux étudiantes après l’événement.