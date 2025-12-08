SUIVEZ-NOUS

Lundi, 08 décembre 2025

Actualités

Exercice militaire

Des C-F 18 de Bagotville effectueront des entraînements en soirée lundi

Sara-Léa Bouchard
Le 08 décembre 2025 — Modifié à 16 h 00 min le 08 décembre 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Des appareils CF-18 de la 3e Escadre de Bagotville effectueront des vols d’entraînement militaire en soirée ce lundi 8 décembre. Les vols seront effectués dans les corridors habituels et devraient cesser vers 20h00. 

Les entraînements auront lieu dans un environnement contrôlé et sécuritaire et n’auront aucun impact sur la population, autre que le bruit des CF-18.

Le but de ces vols est d’assurer le maintien des compétences de nuit des pilotes de Bagotville afin de conserver l’efficacité opérationnelle et ainsi être prêts à toute éventualité. 

