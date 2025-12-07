Pour permettre aux nouveaux parents de découvrir des services et ressources

L’initiative « Bienvenue bébé » voit le jour dans le Bas-Saguenay. L’appel est donc lancé à tous les nouveaux parents d’enfant de moins d’un an habitant le secteur. Il s’agit d’un projet piloté pour la première fois par L’Action Globale et Innovante pour la Réussite éducative (L’AGIR), et qui permettra aux parents d’en savoir davantage sur les services offerts aux familles sur le territoire.

« Il y a déjà quelques municipalités qui offraient des paniers pour souligner la venue d’un bébé, mais nous, on a décidé d’uniformiser le tout et ainsi offrir une base pour bonifier et inciter à ce que ça se fasse pour tout le territoire du Bas-Saguenay. Au-delà de souligner la naissance d’un bébé et de remettre un cadeau aux parents, c’est surtout une occasion pour faire connaître les services qui sont disponibles pour soutenir les familles », émet la coordonnatrice à L’AGIR, Gabrielle Desrosiers.

L’organisme n’en n’est toutefois pas à ses premières armes en ce qui concerne la planification et la tenue d’initiatives pour les familles, ayant déjà organisé des activités comme du réseautage entre parents, du yoga parent-enfant ou encore des séances de massage.

« Sous ces formules, c’était tout de même difficile de rejoindre tout le monde, ce pourquoi on essaie ce projet cette année », indique Mme Desrosiers.

Les paniers qui contiendront des sources d’informations vers les services et du matériel utile pour les nouveau-nés seront remis lors des fêtes de Noël de chacun des villages, ce qui englobe les municipalités de Petit-Saguenay, Ferland-et-Boilleau, Rivière-Éternité, Saint-Félix-d’Otis et L’Anse-Saint-Jean.

« On a fait circuler un questionnaire dans toutes les municipalités. Bien sûr, on offre une base de cadeaux à L’AGIR, mais chacune d’entre-elle est libre de la bonifier avec des cartes-cadeaux d’entreprises présentes sur le territoire et de la personnaliser », ajoute-t-elle.

Les parents intéressés à recevoir un panier peuvent s’inscrire via un formulaire Forms en ligne. Le lien est accessible via la page Facebook de L’AGIR. Jusqu’à maintenant, l’organisme a reçu une dizaine d’inscriptions. Rappelons que la mission de l’organisme est de faire le pont entre les acteurs issus des milieux scolaires, municipaux, communautaires, de la santé et des services sociaux ainsi que des familles et des jeunes du Bas-Saguenay pour assurer la mise en œuvre d’un plan d’action concerté au bénéfice de la réussite éducative de ces derniers.

Un bassin d’organismes à découvrir

Gabrielle Desrosiers précise qu’il existe de nombreux organismes sur le territoire du Bas-Saguenay qui tendent à être connues. Les initiatives comme « Bienvenue bébé » permettent justement de faire découvrir ces diverses organisations, plus importantes les unes que les autres.

« Il y a une clinique pour nourrissons à La Baie, également l’organisme de soutien à l’allaitement TrioLait, basé à Chicoutimi. On veut aussi faire connaitre tous les services de vaccination qui sont offerts dans les CLSC. On s’associe avec notre pharmacie du coin, ou encore notre clinique de dentiste, pour avoir des recommandations, par exemple, pour savoir à quel âge les enfants peuvent commencer à recevoir des soins dentaires, ce genre de chose-là. »