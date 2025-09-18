La Fromagerie Médard repart avec plusieurs prix

La Fromagerie Médard de Saint-Gédéon s’est à nouveau illustrée le 17 septembre dernier lors de la remise des prix Caseus, le concours annuel des fromages fins du Québec.

La fromagerie a remporté les honneurs dans trois catégories lors de la cérémonie qui se tenait à Québec.

Le Chèvre-Vache s’est d’abord vu récompenser dans la catégorie ouverte. Ensuite, le 14 Arpents a été couronné gagnant dans la catégorie Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle – pâte molle, tandis que le fromage la Belle-Mère a remporté le prix dans la catégorie Fromage à croûte lavée, mixte ou naturelle – pâte demi-ferme.

Lors de la précédente édition des prix Caseus, la Fromagerie Médard était repartie avec cinq prix.

Au total, 63 fromages provenant de 28 fromageries de partout au Québec étaient en lice cette année. D'autres fromages de la région provenant des fromageries Blackburn de Jonquière et Perron de Saint-Prime figuraient aussi parmi les finalistes 2025.