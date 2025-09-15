Transport scolaire au ralenti pour le 15 septembre

Dû à des inspections infructueuses des autobus de la compagnie Lion Électrique, le transport scolaire partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean est ralenti. Une situation qui devrait durer toute la journée du 15 septembre et qui oblige les parents à aller porter eux-mêmes leur enfant à l’école dans certains secteurs.

Pour le centre de services scolaires (CSS) de Lac-Saint-Jean, le service de transport en autobus est annulé pour ce lundi, alors que la situation est plus compliquée du côté du CSS du Pays-des-Bleuets. Pour le circuit de Saint-Félicien et de Saint-Prime, selon la conseillère en communication de la CSS, Marie-Eve Bernard, ce serait une vingtaine de minutes de retard. Les circuits 90 et 91 de Roberval auraient eux aussi un retard d’une dizaine de minutes. Heureusement pour les transports de Dolbeau-Mistassini et de Normandin, aucune complication est à noter pour ces secteurs.

Les complications s’additionnent dans la région où des retards sont à prévoir du côté du CSS de la Jonquière, dans les circuits 52, 57, 63 et 85, incluant les transferts. Pour le CSS des Rives du Saguenay, le centre de services s’en sort miraculeusement, alors qu’aucun retard est à noter. Rappelons que l’entreprise Lion Électrique avait rappelé près de 1200 autobus après qu’un exemplaire de la compagnie ait pris feu à Montréal mardi dernier.