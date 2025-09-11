Rénomax Roberval meilleur Centre de rénovation Home Hardware - région du Québec

Rénomax Roberval a été nommé meilleur Centre de rénovation Home Hardware – région du Québec lors de la cérémonie de remise des prix « Marchand par excellence ». Les prix ont été présentés lors de l’événement Retrouvailles 2025 de Home Hardware Stores Limited à Toronto, le 10 septembre 2025.

« Rénomax Roberval est vraiment le résultat de ma vision d’un magasin de rénovation. J’ai mené la conception, la construction et l’opération de ce magasin depuis le début. C’est un honneur d’accepter ce prix pour mon magasin de Roberval » a déclaré Anick Rousseau, marchande-propriétaire Rénomax inc. « Mon père a fondé sa première quincaillerie il y a plus de 50 ans, et notre magasin Roberval demeure un incontournable dans la région aujourd’hui. Je partage ce prix avec nos coéquipiers dévoués et les membres fidèles de la communauté qui ont rendu ce succès possible! »

Marchand par excellence

Rénomax Roberval fait partie des 18 magasins ayant remporté un prix « Marchand par excellence ». Les lauréats doivent faire preuve d’excellence en matière de service à la clientèle, de rendement du personnel, de présentation du magasin à l’intérieur et à l’extérieur et de participation active aux initiatives du réseau des marchands.

« Au nom de tous les employés de Home Hardware Stores Limited, j’aimerais féliciter Anick Rousseau et son équipe pour cette reconnaissance bien méritée », a déclaré Michel Lafontaine, gestionnaire de territoire, Opérations au détail au Québec, Home Hardware Stores Limited. « Des familles comme la sienne sont au cœur de notre réseau Home Hardware. Nous sommes fiers de célébrer le travail acharné d’Anick aujourd’hui et l’héritage durable de son père dans la région. »