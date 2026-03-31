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Mardi, 31 mars 2026

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Temps de lecture : 58s

Séries éliminatoires

Maxim Schäfer blessé, Émile Ricard suspendu

Émile Boudreau
Le 31 mars 2026 — Modifié à 08 h 33 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En pleines séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), les Saguenéens de Chicoutimi devront composer avec une perte importante pour une durée indéterminée.

L’attaquant Maxim Schäfer a subi une fracture au poignet lors du deuxième match face aux Mooseheads d’Halifax, disputé samedi dernier au Centre Georges‑Vézina. Le joueur d’origine allemande s’est blessé après une chute durant la deuxième période, rapporte Radio‑Canada. L’ailier de 6 pieds 3 pouces a joué un rôle clé dans l’offensive chicoutimienne cette saison. En 53 rencontres de saison régulière, il a inscrit 21 buts et récolté un total de 49 points.

L’équipe a également annoncé lundi qu’un autre attaquant, Émile Ricard, sera suspendu pour un match. L’ailier droit de 18 ans a écopé de cette sanction pour avoir donné un coup de patin à un adversaire. Le geste lui avait valu une pénalité de cinq minutes ainsi qu’une expulsion de la deuxième rencontre avec les Mooseheads.

Malgré ces revers, l’équipe saguenéenne a remporté ses deux premiers matchs de la série à domicile. Les parties 3 et 4 auront lieu aujourd’hui et demain, à 18 h, au Centre Scotiabank d’Halifax. L’organisation invite d’ailleurs les partisans à se rassembler à la Voie Maltée de Chicoutimi pour visionner les rencontres.

Si un cinquième match s’avère nécessaire, il sera également disputé à Halifax, vendredi. Les deux équipes pourraient ensuite revenir à Saguenay pour les matchs 6 et 7 au besoin.

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