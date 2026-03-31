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Mardi, 31 mars 2026

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Médaille du député

Olivier Martel, un modèle de détermination honoré à Saguenay

Charles-Antoine Desmeules
Le 31 mars 2026 — Modifié à 07 h 27 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Olivier Martel, athlète aux Olympiques spéciaux depuis maintenant 13 ans et jeune homme déterminé à exceller en dépit de ses diagnostics, s’est vu remettre la médaille du député de l’Assemblée nationale par Yannick Gagnon le 28 mars dernier, au stade de soccer de Saguenay, en reconnaissance de son parcours et de ses accomplissements remarquables.

Âgé de 27 ans, Olivier Martel évolue aujourd’hui à titre de commis comptable, d’athlète de haut niveau et d’animateur télé à ses heures, notamment lors de la remise de prix des Olympiques spéciaux du Canada en 2025, en français et en anglais.

Pourtant, rien ne laissait présager un tel parcours. Plus jeune, M. Martel a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme ainsi que de trouble du langage; aucun mot n’avait été prononcé avant l’âge de cinq ans. C’est grâce à sa famille, au sport et à une grande dose de détermination qu’il a pu réussir. Olivier Martel s’est d’ailleurs dit très touché de recevoir cet honneur. Les Olympiques spéciaux lui ont offert plusieurs opportunités et l’ont aidé à forger la personne qu’il est devenu aujourd’hui. 

« Ça m’a aidé surtout à foncer et à ne pas me laisser abattre par les obstacles de la vie. Quand je dis que les Olympiques spéciaux ont changé ma vie, ça veut dire que ça m’a permis d’aller plus loin dans la vie de tous les jours. », a-t-il expliqué.

Selon Yannick Gagnon, le jeune homme est la preuve que rien n’est impossible et méritait pleinement cette médaille. 

« Ce gars-là était sur les ondes de TSN, parlait en anglais et en français. Ce gars-là a de saines habitudes de vie. Les Olympiques spéciaux l’ont marqué pour toujours et il pratique son sport en même temps que de travailler 40 heures par semaine. Je pense que cela envoi un message fort à la société. Il y a des individus avec une différence, quand ils sont bien accompagnés, peuvent contribuer. », a-t-il déclaré.

Sans hésitation, le médaillé souhaite être un modèle pour ceux qui emprunteront un chemin semblable au sien. Il invite également les parents à ne pas craindre de laisser leurs enfants s’épanouir malgré les défis. Olivier Martel n’a d’ailleurs pas fini de se surpasser. Il espère participer aux prochains Olympiques spéciaux, qui se dérouleront cet été à Medicine Hat, en Alberta, ainsi qu’aux Jeux nationaux de 2028 à Kelowna, en Colombie-Britannique, en ski de fond.

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