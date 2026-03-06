Décès de l’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel

Le Québec perd une autre de ses figures marquantes de la scène musicale québécoise des années 70 et 80. L’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel est décédé à l’âge de 84 ans. L’annonce a été officialisée par sa famille jeudi, par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux.

Atteint d’un cancer depuis trois ans, Jacques Michel a demandé l’aide à mourir, confirme Radio-Canada. Le Devoir cite qu’il aura écrit plus de 300 chansons, desquelles émergeait toujours l’espoir, souvent celui de voir naître le pays du Québec.

Plusieurs se rappelleront de ses succès phares, dont entre autres « Sur un dinosaure », « Je bâtis ma maison », « Fume ta marijuana », « Pas besoin de frapper », « Chacun son refrain », « Salut Léon » et son inoubliable « Amène-toi chez nous », remise au goût du jour par Wilfred en 2003, et grâce à laquelle il remportera le Grand Prix du Festival de Spa, en Belgique. Incidemment, une autre de ses chansons est devenue le thème de Star Académie en 2004, soit « Un nouveau jour va se lever ».

De son véritable nom Jacques Rodrigue, Jacques Michel avait aussi touché au monde de la créativité télévisuelle, mettant au monde avec sa conjointe de l’époque Ève Déziel la populaire émission pour enfants « Le Village de Nathalie » à TVA, diffusée entre 1985 et 1988, alors qu’il en signait la musique. Nathalie Simard dit pleurer la perte de son grand ami, citant sur les réseaux sociaux qu’elle perd une figure paternelle, fraternelle à la fois, un mentor, un guide toujours bienveillant et toujours juste.