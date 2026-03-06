Bruno Simard, fidèle à lui-même avec Le jour des loups

L’auteur-compositeur-interprète Bruno Simard fera bientôt paraître officiellement son septième projet musical, nommé Le jour des loups. Un album qui se veut tout aussi vivant et haut en couleur que son créateur.

Il serait possible de dire que le temps a fait son œuvre sur l’homme bien connu de la région et que M. Simard aurait atteint une certaine sagesse à l’aube de ses 70 ans.

Comme toujours passionné par son art, le compositeur joue avec les styles musicaux et modèle son album dans l’argile de sa pensée, apportant ainsi aux oreilles des mélomanes des thèmes et des sentiments profonds.

En 1998, Bruno Simard sortait son premier album, Le carnet du toqué de la pêche, où l’on pouvait entendre des chansons et des anecdotes entièrement dédiées à cette pratique.

À travers les années, des albums historiques, bénéfiques et personnels ont également fait leur place dans la discographie du chanteur.

Aujourd’hui, nous retrouverons plutôt des compositions variées qui abordent des sujets tels que le passage du temps, l’amour et bien d’autres.

« Beaucoup de pièces parlent du passage du temps et du transfert de l’expertise, de la connaissance. La pièce qui porte le nom de l’album en est un exemple. Dans une meute, le vieux loup gris qui menait la meute n’est pas rejeté, il est protégé. Ce n’est plus le chef, mais il a le savoir. Et c’est l’une des idées du projet : le transfert vers la relève tout en gardant un lien fort pour maintenir la connaissance et l’efficacité de la meute, ou de la société, si l’on veut. »

On pourra entendre du blues, du folk, du country, des pièces uniquement composées de sa voix et de sa guitare acoustique… et même du baroque, avec une chanson formée de deux textes écrits bien avant le 20e siècle, dont l’ensemble est rédigé à l’imparfait du subjonctif.

Lentement mais sûrement

Le projet est en conception depuis près d’un an et demi, mais contient des textes travaillés et peaufinés sur plusieurs années.

En plus de la ligne directrice de Bruno Simard, l’album a aussi été bonifié par les inspirations ainsi que les idées des différents musiciens prenant part à son élaboration, créant ainsi un univers riche et diversifié.

Les intéressés pourront écouter Le jour des loups dès la fin du printemps, sur les différentes plateformes d’écoute, ou en se procurant un disque physique bientôt disponible à l’achat.