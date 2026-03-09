Entraîneur congédié puis réembauché pour terminer la saison

Au lendemain d’un revers gênant à domicile de 4 à 0 face à l’Assurancia de Thetford Mines, l’organisation des Marquis de Jonquière a voulu brasser les cartes avant le dernier duel de samedi soir face au National à Québec en remerciant son entraîneur Alexandre Tremblay.

Nommé entraîneur avant la présente campagne, Tremblay, 45 ans, obtenait sa première chance derrière le banc d’une équipe après avoir accroché ses patins au terme de la précédente saison.

Après une très bonne première moitié de saison, les choses se sont gâtées par la suite de sorte que l’équipe a perdu sept de ses huit dernières rencontres et a passé du second au sixième rang du classement général avec un dossier de 17-17-1.

Toutefois, alors que les actionnaires annonçaient le congédiement de l’entraîneur avant le dernier match de la saison à Québec, tous les joueurs se sont mobilisés pour exiger le retour de ce dernier sans quoi ils ne se présenteraient pas pour le match.

Donc, avec Alexandre Tremblay comme entraîneur, les Marquis se sont présentés au Centre sportif Bonair d’Ancienne-Lorette contre le National de Québec pour finalement s’incliner 4 à 3 en prolongation.

La formation jonquiéroise a démontré beaucoup de hargne par rapport aux dernières rencontres et semble avoir lancé un message à l’organisation qu’elle avait pris la mauvaise décision.