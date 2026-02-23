Retour en Amérique pour Olivier Rodrigue

Le gardien natif de Chicoutimi, Olivier Rodrigue, aura peut-être une nouvelle chance d’atteindre la ligue nationale puisque les Blackhawks de Chicago lui ont consenti un contrat d’un an à deux volets pour le reste de la saison.

Choix de deuxième ronde en 2018 par les Oilers d’Edmonton, le gardien maintenant âgé de 25 ans n’avait pas reçu de renouvellement de contrat en début de saison et avait décidé de faire le saut dans la KHL avec la formation de Nur-Sultan. Toutefois, il ne verra pas d’action.

Le fils de Sylvain Rodrigue a eu sa seule expérience dans la grande ligue la saison dernière avec les Oilers où il a été d’office durant 77 minutes. Il a subi la défaite à sa seule décision avec une moyenne de 3,10.

Il rejoindra les IceHogs de Rockford dans la ligue américaine dans les prochains jours.