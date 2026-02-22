Un deuxième souper-spectacle-bénéfice prévu au Calypso

Après le succès que fut la première édition de l’événement, la Fondation santé Jonquière invite la population, le vendredi 27 février prochain, à se réunir en grand nombre au Calypso pour la deuxième mouture de son souper-spectacle-bénéfice au profit de la Résidence à assistance continue L’Oasis du CIUSSS régional.

« Pour moi, c’était une première expérience en termes d’organisation de ce genre d’événement. À ce moment, j’étais nouvellement en poste, ça ne faisait que quelques mois et on se cherchait un projet pour les jeunes. Ma gestionnaire a proposé l’aménagement d’un parc dans la cour de la résidence. On a finalement réussi à rallier plusieurs personnes pour ce premier souper, on avait vendu 123 billets », rapporte la responsable de l’unité de vie à L’Oasis, Marie-Phylippe Gagnon.

« Quand l’idée m’a été proposée au départ, c’est certain que j’ai embarqué directement. C’était une première édition, et je pense que les gens ont apprécié l’invitation. D’ailleurs, beaucoup de ces personnes reviennent cette année ! C’est plaisant de voir le milieu se mobiliser comme ça », ajoute la directrice générale de la Fondation santé Jonquière, Sandra Lévesque.

L’édition de février 2025 avait permis d’amasser un montant de 7 555 $. Depuis, d’autres engagements financiers se sont ajoutés, portant le total à plus de 15 000 $ pour la concrétisation du projet.

« On a lancé des perches et il y a des choses qui se sont concrétisées. Le 27 février, lors de notre souper, on aura de belles annonces à partager », laisse sous-entendre Mme Lévesque. « On se rapproche de notre objectif de plus en plus. C’est certain que le budget estimé de 50 000 $ date de 2024, donc on s’attend à ce que les prix des modules de jeux aient augmenté. On est justement en train de faire une révision de notre plan », spécifie-t-elle.

La soirée comprendra également une animation musicale, orchestrée par un groupe de rock’n’roll qui fera vibrer la salle avec l’artiste invitée Julie Bouchard. Les gens qui désirent contribuer peuvent le faire par l’achat de billets ou en effectuant des dons par chèque, libellé à l’ordre de la Fondation santé Jonquière.

« Il faut rappeler que ce n’est pas un souper spaghetti servi dans des assiettes de carton. Ce sont de très belles dames qui nous servent avec des gants blancs, on parle d’un souper quatre services avec un cocktail de bienvenue. Encore cette année, il y a de beaux prix de présence, avec l’encan d’une toile signée ANNLO », renchéri Marie-Phylippe Gagnon.

Un projet porteur de sens

Les installations actuelles de L’Oasis sont limitées, les huit jeunes hébergés à la ressource passant la majorité de leur temps à l’intérieur de la résidence. L’aménagement d’un parc leur offrirait donc la possibilité de profiter davantage de l’extérieur, dans un environnement sécuritaire et stimulant. La création d’un module de jeux leur permettrait également de dépenser leur énergie, s’épanouir et vivre un quotidien plus normalisant, tout en respectant leurs besoins et leurs particularités.

« Ce qu’on a, c’est ce qu’on achète au début de l’été, soit un petit carré de sable en plastique ainsi que des jeux d’eau qui, au bout de trois semaines, finissent déjà brisés. De plus, le fait d’avoir des installations qui sont à proximité de la résidence nous permettra de limiter les déplacements, qui peuvent souvent être difficiles avec des enfants à besoins particuliers comme eux », soulève Mme Gagnon.

« On est la seule RAC pour notre clientèle DI-TSA (déficience intellectuelle – trouble du spectre de l’autisme) jeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J’ai des enfants qui proviennent du Lac-Saint-Jean jusqu’à La Baie, de Mistissini et même de Chibougamau. En étant à Jonquière, on essaye de se centraliser le plus possible. »