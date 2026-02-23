Jack Hughes joue les héros en prolongation pour les États-Unis

Le but de Jack Hughes à 1:41 de la prolongation a permis aux États-Unis de remporter la médaille d’or olympique grâce à une victoire de 2 à 1 sur le Canada du côté de Milan-Cortina. Il s’agit d’une première médaille d’or au hockey masculin pour les Américains depuis le miracle sur glace à Lake Placid en 1980.

Matt Boldy va donner les premiers espoirs aux Américains en première période lorsqu’il se faufile entre les défenseurs canadiens pour déjouer Jordan Binnington à sa droite et ouvrir la marque.

Dès la deuxième période, les Canadiens vont prendre le contrôle de la rondelle et occuper le territoire des États-Unis. Toutefois, le gardien Connor Hellebuyck va tenir le fort et repousser toutes les attaques des adversaires surtout lors d’un cinq contre trois de plus d’une minute.

Cale Makar va donner espoir à toute une nation lorsqu’il parvient à déjouer Hellebuyck en fin de deuxième période pour créer l’égalité

En troisième, le Canada continue d’attaquer mais rate beaucoup trop de chances. Devon Toews se fera voler par le bâton de Hellebuyck alors qu’il a un filet ouvert et Nathan MacKinnon va toucher l’extérieur du filet sur une passe parfaite de McDavid. La rencontre va finalement se décider en prolongation.

Cette période de surtemps à trois contre trois ne permet pas de relâchement. Malheureusement pour Devon Toews, il laisse les Américains prendre le disque en zone défensive au lieu de forcer le jeu, la rondelle est envoyée à Hughes qui déjoue Binnington entre les jambières pour le but victorieux.

Hellebuyck le héros du match

Le gardien des Américains et des Jets de Winnipeg, Connor Hellebuyck, a probablement joué son meilleur match en carrière. Reconnu pour crouler sous la pression, il a été solide devant la cage repoussant 41 lancers des Canadiens.

Retour à la maison

Les deux formations reviendront en Amérique au cours des prochaines heures puisque le calendrier de la Ligue Nationale reprendra mercredi. Pour Nick Suzuki et le Canadien, le prochain match est prévu jeudi contre les Islanders de New York au Centre Bell.