SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 36s

Surveillance du réseau routier

Huit nouvelles caméras de circulation seront installées à Saguenay

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 08 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procédera à l’installation de huit nouvelles caméras de surveillance routière à Saguenay. Les équipements seront déployés à des endroits stratégiques, dont l’autoroute 70, le boulevard Talbot, le chemin Saint-Benoît ainsi qu’à l’intersection des boulevards de l’Université et Saint-Paul, rapporte Radio-Canada.

Selon le ministère, l’ajout de nouvelles caméras est essentiel pour améliorer la surveillance du réseau routier, assurer la sécurité des usagers et permettre une intervention plus rapide lors d’événements ou d’incidents.

Ces installations viendront s’ajouter à la trentaine de caméras déjà déployées à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un appel d’offres a été lancé afin de procéder à leur mise en place.

Le MTMD précise que ce sont les municipalités qui soumettent d’abord les secteurs où elles jugent que l’ajout d’une caméra est nécessaire. Le ministère analyse ensuite ces demandes pour déterminer les priorités d’aménagement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats
Publié à 20h43

Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats

Un peu plus d’une heure après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi indiquent une avance marquée de la candidate du Parti Québécois, Marie-Karlynn Laflamme. Les bureaux de vote, ouverts de 9 h 30 à 20 h, ont accueilli un taux de participation nettement inférieur à ...

LIRE LA SUITE

Climat social instable au Mexique
Publié à 18h00

Climat social instable au Mexique

Un baron de la drogue mexicain, El Mencho, est tombé sous les balles des policiers dimanche. L’homme était à la tête du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui régnait dans 23 des 32 états mexicains, s’adonnant notamment au trafic de drogues, à de l’extorsion, et à du blanchiment d’argent. D’intenses scènes de violence et des explosions ont ...

LIRE LA SUITE

Ottawa injecte 316,7 M$ dans la lutte contre les feux de forêt
Publié à 15h00

Ottawa injecte 316,7 M$ dans la lutte contre les feux de forêt

Après une année 2025 marquée par la deuxième pire saison de feux de forêt de l’histoire du pays, Ottawa annonce un nouvel investissement pour renforcer la capacité de lutte aérienne contre les incendies. Le gouvernement fédéral consacrera 316,7 millions de dollars additionnels sur cinq ans au Centre interservices des feux de forêt du Canada ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES