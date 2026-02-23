Huit nouvelles caméras de circulation seront installées à Saguenay

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procédera à l’installation de huit nouvelles caméras de surveillance routière à Saguenay. Les équipements seront déployés à des endroits stratégiques, dont l’autoroute 70, le boulevard Talbot, le chemin Saint-Benoît ainsi qu’à l’intersection des boulevards de l’Université et Saint-Paul, rapporte Radio-Canada.

Selon le ministère, l’ajout de nouvelles caméras est essentiel pour améliorer la surveillance du réseau routier, assurer la sécurité des usagers et permettre une intervention plus rapide lors d’événements ou d’incidents.

Ces installations viendront s’ajouter à la trentaine de caméras déjà déployées à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un appel d’offres a été lancé afin de procéder à leur mise en place.

Le MTMD précise que ce sont les municipalités qui soumettent d’abord les secteurs où elles jugent que l’ajout d’une caméra est nécessaire. Le ministère analyse ensuite ces demandes pour déterminer les priorités d’aménagement.