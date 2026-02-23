SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 4 s

Jour d’élection à Chicoutimi

Le 23 février 2026 — Modifié à 07 h 52 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

C’est ce lundi 23 février que les citoyens du comté provincial de Chicoutimi sont appelés à choisir leur représentant ou représentante à l’Assemblée nationale  comme député(e).

Sept candidats sont en lice: Marie-Karlynn Laflamme pour le parti Québécois, Catherine Morissette du parti Conservateur du Québec, Tricia Murray pour le parti Libéral, Francis Tremblay pour la CAQ, Jeanne Palardy pour Québec Solidaire, Olivier Dion pour Climat Québec et François Sabourin pour le parti Populaire du Québec.

La circonscription est fortement convoitée, alors que le chef conservateur Éric Duhaime et le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon ont multiplié les allers-retours en sol saguenéen dans les dernières semaines. Le parti Québécois vise particulièrement à reprendre le comté aux mains des caquistes dans cette “élection-baromètre”, qui leur avait ravi en 2018. Le parti Conservateur vise pour sa part à réussir à faire élire, pour la première fois, un représentant à l’Assemblée nationale.

Un sondage Pallas Data, mené en début de campagne, donnait d’ailleurs Marie-Karlynn Laflamme meneuse, suivie de Catherine Morissette. Les observateurs s’entendent à dire qu’une lutte serrée entre ces deux candidates s’engage en ce jour de scrutin.

Rappelons par ailleurs que le comté recèle 45 748 électeurs, selon les données transmises par le directeur de scrutin Éric Gagnon. Les bureaux de vote sont ouverts dès 9h30 jusqu’à 20 heures, et vous devez y présenter une pièce d’identité pour exercer votre droit de vote.

Pour les intéressés qui sont au travail, rappelons aussi que votre employeur doit vous accorder au moins quatre heures consécutives pour vous permettre d’aller voter, sans diminution de salaire ni autre sanction.

