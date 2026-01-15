Tout le service de police est président d’honneur!

L’organisation responsable de la tenue de la 60e édition du Tournoi de hockey provincial Pee Wee de Jonquière tenait jeudi sa conférence de presse, soulignant les grandes lignes de l’événement. 49 équipes, dont 18 de l’extérieur de la région, prendront part aux compétitions, du 19 au 25 janvier prochains, disputées au Centre CKAJ 92,5 (Palais des sports, Jonquière) et au Centre ZigZag Sport (Foyer des loisirs, Arvida). Fait à remarquer: la présidence d’honneur revient à tout le Service de police de Saguenay (SPS) au grand complet, les 414 employés se partageant le titre honorable.

Le président de la 60e édition, Michael Rousseau-Bergeron, souligne d’entrée de jeu qu’on a ainsi voulu rendre hommage à tout le service de police, pour son implication au cours des 60 ans de l’événement, incluant naturellement une pensée pour l’ancienne police de Jonquière avant la fusion. Le Tournoi sera divisé en quatre classes, soit la classe A, la classe B, la classe BB et la classe AA scolaire M13.

S’amenant au micro, et faisant référence aux événements de la veille où François Legault a annoncé sa démission, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a mentionné que tout peut changer rapidement en 24 heures…alors que le Tournoi Pee Wee, lui, ça fait 60 ans qu’il est là.

Le maire Luc Boivin a souligné qu’on construit des souvenirs avec un tournoi de hockey, des souvenirs qu’on garde toute notre vie. Il a dès lors confié avoir participé comme joueur à l’événement, une année où son équipe le National de La Baie perdait tous ses matchs en saison régulière. Et au Tournoi Pee Wee cette année-là, la même équipe a alors gagné.

En entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici CKAJ, le président Rousseau-Bergeron a mentionné que le problème d’hébergement des équipes de l’extérieur était réglé, malgré le fait que d’autres événements se déroulent pendant les mêmes dates que le tournoi.

« On a été capable de remonter à 49 équipes, au lieu de 36 comme l’an passé. C’est un bon défi qu’on a été capable de relever grâce à mon conseil d’administration, que je remercie particulièrement. Nos équipes sont en majeure partie à Chicoutimi et dans l’arrondissement de Jonquière aussi et d’autres équipes seront logées à Alma. Tout est réservé et on est prêt à les accueillir à partir de jeudi », informe-t-il.

Tout va aussi rondement au chapitre des bénévoles. Mais on accueille encore de nouvelles personnes qui aimeraient s’impliquer.

« On a toujours besoin de bénévoles, on ne dit jamais non aux gens qui veulent s’impliquer dans l’organisation. Pour le moment, on n’est pas en déficit de ce côté-là, mais de nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus pour venir passer du temps avec nous cette semaine », affirme M. Bergeron.

Le policier Marc Bergeron, qui représente le Service de police de Saguenay, explique d’où vient l’idée de nommer tous les membres du SPS comme présidents d’honneurs.

« L’idée nous a été transmise via le conseil administration du tournoi. Le président a approché le directeur du service avec cette idée-là, en vue du 60e. On était bien sûr très honoré de ça, surtout que le Service de police de Saguenay sont impliqués depuis plusieurs années. »

Finalement, le responsable des communications du Tournoi Pee Wee, Bruno Cormier, invite toute la population, au grand complet, à participer au tournoi du 19 au 25 janvier prochains.

« C’est important pour les jeunes de voir l’assistance est présente pour eux, d’être là pour hurler, applaudir et de chanter. C’est important de vous déplacer, d’autant plus que cette année, il s’agit d’un 60e Tournoi ! »

Plus de détails disponibles au tournoipeewee.com et sur la page Facebook de l’événement.